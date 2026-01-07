भोपाल में पत्नी से झगड़े के बाद SBI के मैनेजर ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड नोट में मांगी माफी

आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वजनों से माफी मांगी और अपनी संपत्ति और बीमा राशि के बंटवारे की बात कही। उन्होंने लिखा, "मम्मी-पापा, रोली , दीदी और भैया... मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलतियां की हैं।"

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के एमपीनगर में एसबीआई के एक असिस्टेंट मैनेजर ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। अविनाश जैन (35) ने ऑफिस में पत्नी रोली जैन से झगड़े के बाद यह कदम उठाया।

अविनाश जैन मैदा मिल स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के जोनल ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर थे, जबकि उनकी पत्नी भी इसी ऑफिस में कार्यरत थीं।

मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अविनाश ऑफिस से निकल गए और शाम को उनका शव चेतक ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन पर मिला।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है।

