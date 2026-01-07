Language
    भोपाल में पत्नी से झगड़े के बाद SBI के मैनेजर ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड नोट में मांगी माफी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 06:13 AM (IST)

    भोपाल के एमपीनगर में एसबीआई के असिस्टेंट मैनेजर अविनाश जैन (35) ने पत्नी से झगड़े के बाद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अविनाश जैन ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक की फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के एमपीनगर में एसबीआई के एक असिस्टेंट मैनेजर ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। अविनाश जैन (35) ने ऑफिस में पत्नी रोली जैन से झगड़े के बाद यह कदम उठाया।

    आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वजनों से माफी मांगी और अपनी संपत्ति और बीमा राशि के बंटवारे की बात कही। उन्होंने लिखा, "मम्मी-पापा, रोली , दीदी और भैया... मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलतियां की हैं।"

    अविनाश जैन मैदा मिल स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के जोनल ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर थे, जबकि उनकी पत्नी भी इसी ऑफिस में कार्यरत थीं।

    मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अविनाश ऑफिस से निकल गए और शाम को उनका शव चेतक ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन पर मिला।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है।

