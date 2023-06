MP: सतपुड़ा भवन में आग लगने के बाद सियासी लपटें हुईं तेज, कांग्रेस बोली- मध्य प्रदेश से जा रही है BJP सरकार

भोपाल, जागरण डेस्क। Satpura Bhawan Bhopal fire accident: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में सोमवार को सतपुड़ा भवन में आग लग गई। आग ने 12 हजार सरकारी फाइलों को अपने आगोश में समेट लिया। इसी के साथ सियासी लपटों का तेज होना शुरू हो गया और सियासी बयानबाजी के तीर चलने लगे। आइए, जानते हैं पूरा मामला क्या है और किसने क्या कहा...

सतपुड़ा भवन (Satpura Bhawan) में सोमवार शाम चार बजे आग लगी। आग में हजारों फाइलें जलकर खाक हो गईं। सेना, सीआईएसएफ और दमकल कर्मियों ने करीब 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि इस आग से चार मंजिल का करीब 80 फीसद हिस्सा जल गया है।

सतपुड़ा भवन में कुल छह मंजिल हैं। आग तीसरी मंजिल पर आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में लगी। बताया जाता है कि आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी। आग लगने के बाद सभी कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे पहले भी 2018 में यहां आग लगी थी।

सरकारी फाइलों को जलने को लेकर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज के दफ्तर की आग बता रही है कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश से जा रही है।

कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि आग लगी है या लगाई गई है। उन्होंने कहा,

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा, आज जब प्रियंका गांधी ने जबलपुर में संबोधित करते हुए घोटालों को लेकर हमला बोला तो सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई। इस आग में महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गईं। क्या आग के बहाने घोटालों के दस्तावेजों को जलाने की साजिश है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

#WATCH | Bhopal | Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan holds a review meeting with ministers of the state government and senior officials over the incident of fire at Bhopal's Satpura Bhawan. pic.twitter.com/XyIsjd5LA0— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 13, 2023