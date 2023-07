मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक युवक ने बैंक पर ऑनलाइन फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। युवक ने मामले की शिकायत बैंक और पुलिस से की है। युवक ने आरोप लगाया है कि वह बैंक के लगातार संपर्क में है लेकिन इसके बावजूद उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि साक्ष्य मिलने पर बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Satna: युवक के साथ हुआ ऑनलाइन फ्रॉड तो बैंक पर ही लगाया आरोप

सतना, जेएनएन। सतना के रहने वाले एक युवक ने बैंक पर ऑनलाइन फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। युवक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया है कि इंडसइंड बैंक में उसने खाता खुलवाया था, जहां पर उसने 13 दिन पहले अंगूठा लगाकर अपने खाते का केवाईसी कराया था। इसके बाद उसने कहीं पर भी अपना फिंगरप्रिंट नहीं लगाया। अचानक एक दिन उसके मोबाइल पर 8000 रुपये निकलने की सूचना प्राप्त हुई। पीड़ित ने बैंक और पुलिस से की शिकायत आधार कार्ड के जरिए एइपीएस ट्रांजेक्शन किया गया है, जिसके बाद पीड़ित ने लिखित शिकायत बैंक और पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक ने शिकायत पर नहीं दिया ध्यान पीड़ित ने बताया कि वह लगातार बैंक से संपर्क में है, लेकिन इसके बावजूद उसकी शिकायत का निराकरण नहीं किया गया है, जबकि उसने मामले की शिकायत पुलिस के साथ ही साइबर सेल से भी किया है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। साक्ष्य मिलने पर बैंक के खिलाफ होगी कार्रवाई इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर बैंक के द्वारा इस तरह की गड़बड़ी की गई है तो बैंक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते साक्ष्य से यह सिद्ध हो। हालांकि, पीड़ित ने अपना नाम और पता गुप्त रखने की गुहार लगाई है।

