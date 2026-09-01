आंखों की रोशनी गई, आवाज ने दिखाई मंजिल: सागर के सुनील की बुंदेली धुन से मुंबई तक गूंजा हुनर, अब फिल्मों में सुनाई देगी आवाज

डिजिटल डेस्क, सागर। कुछ लोग दुनिया को आंखों से देखते हैं, तो कुछ अपने हौसले और हुनर से अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के छोटे से गांव अगरा के 25 वर्षीय सुनील सिंह की कहानी भी इसी जज्बे की मिसाल है। बचपन में आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। संगीत को सहारा बनाया और अपनी आवाज को पहचान। गांव में भजन-गीत गाने से शुरू हुआ सफर अब मुंबई की फिल्मी दुनिया तक पहुंच चुका है।

इलाज की हर कोशिश नाकाम, लेकिन हौसला नहीं टूटा सुनील बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। माता-पिता ने उनकी आंखों की रोशनी लौटाने के लिए कई जगह इलाज कराया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। जिंदगी में अंधेरा जरूर आया, लेकिन सुनील के हौसले की रोशनी कम नहीं हुई।

बचपन से ही उन्हें भजन और गीत गाने का शौक था। स्कूल में शिक्षक जब उनसे भजन सुनाने को कहते तो उनकी मधुर आवाज सभी का ध्यान खींचती। धीरे-धीरे शौक ने हुनर का रूप लिया और सुनील धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने लगे। उन्होंने तबला बजाना भी सीखा और संगीत को ही अपने जीवन का रास्ता बना लिया।

एक मोबाइल रिकॉर्डिंग ने बदल दी जिंदगी सुनील की प्रतिभा को इंटरनेट मीडिया ने गांव की सीमाओं से बाहर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। वर्ष 2019 में उनकी मुलाकात रोहित साहू से हुई। रोहित ने सुनील का बुंदेली लोकगीत 'दुल्हा बन गए...' रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट किया। वर्ष 2021 में यह गीत वायरल हो गया और सुनील की आवाज बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने लगी।

इसके बाद उनकी पहचान लगातार बढ़ती गई। जो आवाज कभी गांव के आयोजनों तक सीमित थी, वह अब हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। मुंबई पहुंचे भजन गाने, किस्मत ने फिल्म जगत से रूबरू कराया सुनील के साथी रोहित के अनुसार, उन्हें मुंबई के साईं बाबा स्टूडियो में भजन गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के बाद वे वर्सोवा बीच गए थे। इसी दौरान मोबाइल पर लाइव वीडियो बनाया जा रहा था। तभी 'हनुमान अंश' फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी का फोन आया। उन्होंने सुनील से मुंबई में होने की जानकारी मिलने पर मुलाकात के लिए बुलाया।