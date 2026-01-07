सागर में डेढ़ लाख की रिश्वत लेते PHE विभाग का अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई
सागर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अधिकारी एसएल बाथम को लोकायुक्त पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। ठेकेदार शैले ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सागर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। ठेकेदार के बिल भुगतान के बदले डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विभाग के मुख्य अधिकारी एसएल बाथम को लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार दोपहर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के मुताबिक शैलेष कुमार नामक ठेकेदार ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की तस्दीक करने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया गया। आरोपी अधिकारी ने यह रकम अपने ड्राइवर फूल सिंह यादव के माध्यम से ली। रिश्वत की राशि कार में ली जा रही थी, इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सागर के मुख्य कार्यालय के बाहर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया।
लोकायुक्त पुलिस की टीम मौके पर आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है।
