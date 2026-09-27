सागर में उल्दन बांध के डूब क्षेत्र में सूखे पेड़ पर फंसे बंदर, भूखे-प्यासे झुंड को बचाने में जुटा वन विभाग; दो का सुरक्षित निकाला

डिजिटल डेस्क, सागर। जिले के बंडा क्षेत्र में नवनिर्मित उल्दन बांध की डुबान में एक सूखे पेड़ पर बंदरों का झुंड फंस गया है। पेड़ के आसपास 10 फीट तक पानी भर चुका है और बंदर वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। कई दिनों से बंदरों को वहां भूखे-प्यासे देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। रविवार को वन विभाग के अधिकारियों ने नाव की मदद से दो बंदरों को वहां से बाहर निकाला। शेष को पकड़ने और वहां से निकालने के उपाय किए जा रहे हैं।

पहली बार भर रहा बांध का जलाशय दरअसल, बंडा तहसील के उल्दन गांव के पास धसान नदी उल्दन सिंचाई परियोजना का बांध बना है। इस सीजन इस बांध में पहली बार पानी भर रहा है। करीब दो हजार 610 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना के डूब में 28 गांव प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पुराना सलैया खुर्द गांव बांध के भरने के बाद पूरी तरह से डूब चुका है।