    रन भोपाल रन इवेंट बना ‘जीरो वेस्ट’ की मिसाल, निगम कर्मचारियों ने 6 घंटे में साफ कराया पूरा स्थल

    By Pankaj Shrivastava Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भोपाल में 'रन भोपाल रन' कार्यक्रम 'जीरो वेस्ट' इवेंट के रूप में सफल रहा। नगर निगम के कर्मचारियों ने केवल 6 घंटे में पूरे कार्यक्रम स्थल को साफ कर दिया ...और पढ़ें

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में आयोजित होने वाले बड़े आयोजनों को जोरी वेस्ट बनाने में जुट गया है । रविवार को रन भोपाल रन कार्यक्रम स्थल को निगम के 15 सफाई मित्रों व 3 सुपरवाइजर्स ने स्वच्छता एंबेसडर्स के साथ मिलकर 6 घंटे में कार्यक्रम स्थल को जीरो वेस्ट बनाय दिया ।

    इस दौरान 150 किलो केले के छिलके, 15 किलो दलिया स्प्राउट्स, 50 किलो फायल पेपर, 10 किलो लकड़ी की चम्मच, 20 किलो टेट्रा पैक, 50 किलो कागज के पुट्ठे, 25 किलो कागज के गिलास, कपड़े के थैले, 4 किलो पेट प्लास्टिक बाटल आदि एकत्रकर निष्पादन स्थलों पर पहुंचाया। सूखे कचरे को एमआरएफ, गीले कचरे को खाद बनाने के लिए और फलों के छिलके गौशाला भेजे गए।

    निगम आयुक्त ने की मॉनीटरिंग

    रविवार को आयोजित रन भोपाल रन स्थल व दौड़ के मार्गों से विभिन्न प्रकार के गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग करके निष्पादन स्थल तक पहुंचाने के काम की तैयारी पहले से ही निगम प्रशासन ने कर ली थी। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने खुद कचरा पृथक्कीकरण व एकत्रीकरण कार्य की मानीटरिंग की।

    कार्यक्रम स्थल के मार्गों पर ही गीले-सूखे व अन्य प्रकार के कचरे को एकत्र किया गया और निष्पादन स्थल पहुंचा दिया गया। अनाज, केक व अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ खाद बनाने के लिए भेजे गए। निगम आयुक्त का कहना है कि इस तरह के प्रयास से न केवल शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे का उत्सर्जन कम होगा बल्कि कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल कर कचरे का उचित प्रबंधन भी जीवन शैली में अपनाया जा सकेगा ।