रन भोपाल रन इवेंट बना ‘जीरो वेस्ट’ की मिसाल, निगम कर्मचारियों ने 6 घंटे में साफ कराया पूरा स्थल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में आयोजित होने वाले बड़े आयोजनों को जोरी वेस्ट बनाने में जुट गया है । रविवार को रन भोपाल रन कार्यक्रम स्थल को निगम के 15 सफाई मित्रों व 3 सुपरवाइजर्स ने स्वच्छता एंबेसडर्स के साथ मिलकर 6 घंटे में कार्यक्रम स्थल को जीरो वेस्ट बनाय दिया ।

इस दौरान 150 किलो केले के छिलके, 15 किलो दलिया स्प्राउट्स, 50 किलो फायल पेपर, 10 किलो लकड़ी की चम्मच, 20 किलो टेट्रा पैक, 50 किलो कागज के पुट्ठे, 25 किलो कागज के गिलास, कपड़े के थैले, 4 किलो पेट प्लास्टिक बाटल आदि एकत्रकर निष्पादन स्थलों पर पहुंचाया। सूखे कचरे को एमआरएफ, गीले कचरे को खाद बनाने के लिए और फलों के छिलके गौशाला भेजे गए।

निगम आयुक्त ने की मॉनीटरिंग रविवार को आयोजित रन भोपाल रन स्थल व दौड़ के मार्गों से विभिन्न प्रकार के गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग करके निष्पादन स्थल तक पहुंचाने के काम की तैयारी पहले से ही निगम प्रशासन ने कर ली थी। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने खुद कचरा पृथक्कीकरण व एकत्रीकरण कार्य की मानीटरिंग की।