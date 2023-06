'ओरिजिनल पहचान छिपाकर प्यार करना फ्रॉड है', लव जिहाद पर RSS के नेता इंद्रेश कुमार ने दी अपनी प्रतिक्रिया

भोपाल, एजेंसी। Love Jihad: इन दिनों 'लव जिहाद' को लेकर काफी चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता इंद्रेश कुमार ने लव जिहाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

मध्य प्रदेश के भोपाल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज-कल प्यार के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है। प्यार के नाम पर हत्या की जा रही है और धर्मांतरण हो रहा है। हम प्यार के नाम पर हो रही धोखाधड़ी की निंदा करते हैं।

RSS नेता इंद्रेश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान लव जिहाद को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्यार जो है यह एक सुपर सोच है। इसमें कई प्रशन खड़े होते है।

पहला- लड़का और लड़की रात को 2 बजे तक कहते है कि वह एक-दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, लेकिन ऐसी क्या बीच में घटना घटती है कि पता चलता है कि लड़की का कत्ल कर दिया। सच में यह प्यार है या वासना?

दूसरा- लड़का-लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात या मजहब से। प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता चलता है कि लड़के की ओरिजिनल पहचान कुछ और है। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना ये प्यार है या फ्रॉड है?

तीसरा- भारत की लोकतंत्र में सेकुलरिज्म का जिक्र करते हुए RSS नेता ने कहा कि जब असली पहचान पता चल जाती है कि वो किस मजहब का है, तो ऐसा क्या होता है कि धर्म या पहचान बदलने को कह दिया जाता है? क्या किसी को अपनी पहचान बदलना या छिपाना प्रेम है या बहुत बड़ी मक्कारी है?

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh | If you hide your identity from your partner is it love or cheating? Today love is being maligned. India was, is and will remain the land of love. Murder and conversion are happening in the name of love and people have called it love jihad. We… pic.twitter.com/dBPXsfCzld— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 12, 2023