RGPV के पुनर्गठन पर सियासी घमासान, राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला
मध्य प्रदेश सरकार ने आरजीपीवी का पुनर्गठन कर राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने इसे ...और पढ़ें
HighLights
आरजीपीवी का पुनर्गठन कर राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा।
कांग्रेस ने इसे भाजपा की संकीर्ण मानसिकता करार दिया।
जीतू पटवारी और कमल नाथ ने सरकार को चेतावनी दी।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश के एकमात्र राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) का पुनर्गठन कर इसके स्थान पर तीन विश्वविद्वालय स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इससे राजीव गांधी के नाम से संचालित विश्वविद्यालय का नाम मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय हो जाएगा।
नाम हटाने से भड़की कांग्रेस
इस बदलाव से कांग्रेस बिफर उठी है। कांग्रेस ने नाम बदलने पर आपत्ति उठाते हुए इसे भाजपा सरकार की संकीर्ण मानसिकता बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा सरकार आज जैस करेगी, आगे वैसा भरेगी। जैसा बीत बोया जाएगा, वैसे ही फल आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी कहा कि कल के बाद परसों आता है।
वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम किया। इसकी वजह से आज विश्व में हमारा नाम है। उनका नाम लोगों के दिलों से नहीं हटाया जा सकता है।
यह भाजपा की ओछी मानसिकता : कमल नाथ
पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने 'एक्स' पर पोस्ट कर विश्वविद्यालय को तीन हिस्से में बांटकर नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाना भाजपा सरकार की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। देश में सूचना क्रांति और कंप्यूटर के युग का सूत्रपात भी राजीव गांधी ने किया था।
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भाजपा खुद तो कोई नया काम कर नहीं पाती, बस कांग्रेस के जमाने के कार्यों की नाम पट्टिकाएं बदलने में लगी रहती है। याद रहे कल के बाद परसों भी आता है। अच्छे और बुरे हर काम का हिसाब होता है। हम भी हिसाब करेंगे। आप नाम बदलकर इतिहास नहीं बदल सकते।