'हमको बचा लो, ये मार डालेंगे...', रीवा के अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा की मौत; 2 डॉक्टर सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल में प्रसव के दौरान मनगवां निवासी कल्पना मिश्रा और उनके नवजात की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

स्वजन के हंगामे के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन ने दो चिकित्सकों और दो नर्सिंग आफिसरों को निलंबित कर दिया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है, जो 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कमिश्नर (DoPH & ME) और एमडी (NHM) को सौंपेगी। वहीं, मौतों के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए शवों का पैनल के जरिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

प्रसूता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह रोते हुए कह रही थी कि ऐ बाबू, हमको बचा लो…ये हमको मार डालेंगे। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा मनगवां निवासी कल्पना मिश्रा को 25 अगस्त को प्रसव (डिलीवरी) के लिए गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, 26 अगस्त की रात को इलाज में कथित लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए।

मुख्य गेट के बाहर धरना से परिसर में तनाव की स्थिति आरोप था की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने समय पर उचित इलाज नहीं दिया।परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ पर दुर्व्यवहार और मिसबिहेवियर करने के भी आरोप लगाए। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने सुबह से ही अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर धरना शुरू कर दिया, जिससे परिसर में तनाव की स्थिति बन गई।

पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जा रहा घटना की तह तक जाने और दोषियों की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है, साथ ही मौतों के सही कारणों का पता लगाने के लिए दोनों शवों का पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यदि कोई अन्य डॉक्टर या स्टाफ भी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में कल्पना मिश्रा एवं उनके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार और निर्धारित चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।