भोपाल में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की हत्या, दामाद ने पेट में घोंपा चाकू

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश की राजधानी भोपाल के बजरिया क्षेत्र में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की उनके दामाद ने पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। दामाद ससुराल में घुसकर उनकी बेटी से मारपीट कर रहा था, उनके विरोध करने पर दामाद ने उनसे ही झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर दामाद ने चाकू उठाकर उनके के पेट में घोंप दिया। घटना 10 नवंबर की है, तीन दिन चले इलाज के बाद गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बजरिया पुलिस ने घटना के बाद हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपित दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उस मामले में पुलिस अब हत्या की धाराएं बढ़ाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्नी से करता था मारपीट बजरिया थाना प्रभारी शिल्पा कौरव ने बताया 70 वर्षीय नसीर हसैन पुत्र मिर्जा मोहम्मद हुसैन बजरिया क्षेत्र के कच्ची सराय में रहते थे और एसएएफ से रिटायर्ड हेड कान्स्टेबल थे। उनकी बेटी शाहजहां उर्फ रानू की शादी करीब चार साल पहले जिंसी चौराहा निवासी परवेज खान से हुई थी, दोनों की संताने भी हैं। परवेज जनरेटर सुधारने का काम करता है। बीते कुछ दिनों से वह लगातार पत्नी से मारपीट कर रहा था। इससे परेशान होकर वह मायके चली गई थी।