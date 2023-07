Madhya Pradesh: जबलपुर में नर्मदा नदी की लहरों में फंसे चार लोग, ड्रोन से पहुंचाई गई लाइफ जैकेट

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोपालपुर गांव के पास नर्मदा नदी में चार लोग फंस गए। इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

नगर पंचायत भेड़ाघाट के सीएमओ विक्रम झारिया ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंच गई है और जल्द ही उन्हें बचा लिया जाएगा। ड्रोन की मदद से उन तक बिस्किट, पानी और अन्य खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है।

#WATCH | Rescue operation underway to rescue four people, who are stranded in the Narmada River near Gopalpur Village in Jabalpur, Madhya Pradesh



The NDRF team has reached here and they will be rescued soon. Biscuits, water and other food items were delivered to them with the…