दोगुना करने का झांसा देकर 2 करोड़ की ठगी, राजगढ़ पुलिस ने 10 राज्यों में 30000 KM पीछा कर अंतरराज्यीय गिरोह को दबोचा

डिजिटल डेस्क, राजगढ़। निवेश की रकम दोगुनी करने का लालच देकर करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का राजगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने ‘ऑपरेशन मनी ट्रैप’ के तहत करीब 35 दिनों तक 10 राज्यों में 30 हजार किलोमीटर तक आरोपितों का पीछा किया और 14 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपितों के कब्जे से 1.73 करोड़ रुपये नकद, चार लग्जरी वाहन और 19 एंड्रॉयड मोबाइल समेत कुल 2 करोड़ 92 लाख 91 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

एसपी अमित तोलानी ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विगत 24 जुलाई को ब्यावरा निवासी 46 वर्षीय देवेंद्र पालीवाल ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक प्रफुल्ल गजभिये ने खुद को बड़ी कंपनी से जुड़े लोगों का परिचित बताते हुए निवेश की रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था।

फर्जी दस्तावेज और ई-मेल से जीता भरोसा पुलिस के अनुसार आरोपित ने फरियादी की मुलाकात अपने अन्य साथियों से कराई। गिरोह के सदस्यों ने बड़ी कंपनी से जुड़े होने का दावा करते हुए फर्जी ई-मेल, दस्तावेज और स्वीकृति-पत्र दिखाकर भरोसा कायम किया। इसके बाद दो करोड़ रुपये निवेश करने पर इससे कहीं अधिक राशि वापस देने का लालच दिया गया।

22 जुलाई को फरियादी से भोपाल के जहांगीराबाद स्थित बाबूलाल कांतीलाल कोरियर ऑफिस में 2 करोड़ रुपये नकद लिए गए। आरोपितों ने रकम को हवाला और आंगड़िया नेटवर्क के जरिए भेजने की बात कही। इसके बाद भरोसा बनाए रखने के लिए 4 करोड़ रुपये के RTGS का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया और वहां से फरार हो गए। रकम वापस नहीं मिली तो फरियादी को ठगी का एहसास हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी।

50 पुलिसकर्मी, 10 राज्यों में दबिश आरोपितों तक पहुंचने और ठगी की रकम बरामद करने के लिए पुलिस ने 10 विशेष टीमें गठित कीं। इनमें करीब 50 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। आरोपितों के मूवमेंट और आपसी कनेक्शन का पता लगाने के लिए अलग-अलग राज्यों के 3,000 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले गए।

करीब 35 दिनों तक चली कार्रवाई में पुलिस टीमों ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा समेत 10 राज्यों में लगातार दबिश दी। इसी दौरान अलग-अलग राज्यों से 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

छह स्तरों पर काम करता था ठगी का नेटवर्क जांच में पुलिस को गिरोह के काम करने का एक सुनियोजित पैटर्न मिला। गिरोह छह स्तरों में काम करता था— पहला स्तर: संपन्न या जरूरतमंद संभावित निवेशकों की पहचान करना।

दूसरा स्तर: बड़ी कंपनी का नाम, महंगी कारें, होटल में बैठक और दस्तावेजों के जरिए भरोसा जीतना।

तीसरा स्तर: फर्जी ई-मेल, स्वीकृति-पत्र और भुगतान संदेश दिखाकर निवेश को वास्तविक साबित करना।

चौथा स्तर: बैंकिंग रिकॉर्ड से बचने के लिए अधिकतम रकम नकद लेना।

पांचवां स्तर: रकम को हवाला या आंगड़िया नेटवर्क के जरिए अलग-अलग शहरों में पहुंचाना।

छठा स्तर: रकम बांटने के बाद ठिकाने, मोबाइल नंबर और शहर बदल देना।

गिरोह की एक खास रणनीति यह थी कि हर सदस्य अपनी असली पहचान छिपाकर ट्रेड नाम का इस्तेमाल करता था। साथ ही एक सदस्य को नेटवर्क की केवल अपने ऊपर और नीचे वाली कड़ी की जानकारी रहती थी, जिससे पूरी चेन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।

निवेश के लिए फरियादी को भोपाल और ब्यावरा के होटल प्रेसिडेंट व होटल रेडिएंट में बैठकें कराई गईं। इसके बाद आंगड़िया नेटवर्क से जुड़े आरिफ हुसैन के निर्देश पर सन्नी उर्फ शमीम मंडल और मुस्कीम मंडल ने भोपाल में 2 करोड़ रुपये नकद लिए और फर्जी RTGS स्क्रीनशॉट दिखाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार बाद में आरिफ हुसैन, नवीन जैन, कांतीलाल उर्फ कमल, अशोक चौधरी और बोनी यामीन ने रकम को महाराष्ट्र से अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाकर बांटा।

14 आरोपित गिरफ्तार, 1.73 करोड़ नकद बरामद पुलिस ने कार्रवाई में जिन 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनके पास से कुल 1 करोड़ 73 लाख 16 हजार रुपये नकद, चार वाहन और 19 मोबाइल बरामद किए हैं। जब्त सामान का कुल मूल्य 2 करोड़ 92 लाख 91 हजार रुपये बताया गया है।

बरामदगी में आरिफ हुसैन से 46 लाख रुपये नकद, दो कार और तीन मोबाइल; अशोक चौधरी से 42 लाख रुपये और एक कार; नवीन जैन से 30 लाख रुपये; सन्नी उर्फ शमीम मंडल से 25 लाख रुपये और एक कार शामिल हैं। अन्य आरोपितों से भी लाखों रुपये नकद और मोबाइल बरामद किए गए हैं।

इंदौर में थी ठगी की तैयारी पूछताछ में पुलिस को पता चला कि गिरोह ने इंदौर में भी इसी तरह की ठगी की योजना तैयार कर रखी थी, लेकिन राजगढ़ पुलिस की कार्रवाई के चलते उसे अंजाम नहीं दिया जा सका। पुलिस के मुताबिक गिरोह इससे पहले पश्चिम बंगाल में 50 लाख रुपये और दिल्ली में एक पुलिस अधिकारी से भी 50 लाख रुपये की ठगी कर चुका है।

जांच में गिरोह के उदयपुर, पश्चिम बंगाल, इंदौर, भोपाल, दिल्ली और मुंबई में कार्यालय होने की जानकारी भी सामने आई है। बरामद मोबाइल फोन की तकनीकी जांच जारी है, जिससे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी की घटनाओं का पता चलने की उम्मीद है।