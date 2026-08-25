'मेरी जान! तू बोलती थी...', राजगढ़ में वीडियो बनाकर युवक ने खेत में लगाई फांसी; सदमे में पिता ने उसी जगह जहर खाकर दी जान

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र में एक ही परिवार में कुछ घंटों के अंतराल में पिता-पुत्र की मौत से सनसनी फैल गई। 18 वर्षीय युवक ने खेत में पेड़ पर फंदे से लटकते हुए आत्महत्या कर ली, वहीं बेटे मौत के बाद पिता ने भी उसी जगह पर पहुंचकर जान दे दी। युवक ने मौत से पहले इंटरने मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें प्रेम प्रसंग से जुड़ी बातें सामने आई हैं। पुलिस ने वीडियो और मोबाइल फोन को जांच में शामिल किया है।

रात में घर से निकला था युवक पुलिस के मुताबिक बसी तलावड़ा निवासी 18 वर्षीय रामचंद्र तंवर सोमवार रात करीब 10 बजे घर से भंडारे में जाने की बात कहकर निकला था। रात करीब 12 बजे उसका बड़ा भाई मनोज खेत पर मवेशी भगाने के लिए पहुंचा तो उसने वहां पर रामचंद्र पेड़ से लटका पाया। वह भागते हुए वापस लौटा और परिजनों व ग्रामीणों को सूचना दी। उसे तत्काल खिलचीपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

युवक ने मरने से पहले बनाया वीडियो रामचंद्र की मौत से पहले का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। इसमें वह कहता नजर आ रहा है “मेरी जान... तू बोलती थी, तेरे लिए जान देने के लिए हाजिर हूं मैं, हिम्मत है तो देकर दिखाना...। और तूने बोला था कि बदनाम भले ही हो जाएं, लेकिन तेरे साथ मैं मरूंगी, तो मरकर दिखाना..।। और मेरा क्या है मेरी जान...यह देख...(रस्सी का फंदा दिखाते हुए गले में डाला)। वीडियो के आधार पर पुलिस युवक की निजी जिंदगी और उसके संपर्क में रहे लोगों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

बेटे की मौत की खबर से पिता सदमे में रामचंद्र के पिता कनीराम तंवर रात से ही अस्पताल में मौजूद थे। मंगलवार तड़के बेटे की मौत की पुष्टि होने के बाद वे अस्पताल से गांव की ओर चले गए। कुछ समय बाद वे खेत में उसी जगह पर मृत मिले, जहां बेटा फंदे पर लटका मिला था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था।

पिता की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भी खिलचीपुर अस्पताल लाया गया। संयोग से जिस अस्पताल में कुछ घंटे पहले बेटे का शव लाया गया था, वहीं बाद में पिता का शव भी पहुंचा। मंगलवार सुबह दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया और इसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार रामचंद्र का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चलने की चर्चा थी। इंटरनेट मीडिया पर दोनों के बीच बातचीत और तस्वीरों से जुड़ी गतिविधियां होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।