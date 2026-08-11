राजगढ़ में हाईवे पर खड़े डंपर में घुसी कार, मां-बेटे व पत्नी की मौके पर मौत; उज्जैन महाकाल दर्शन करने जा रहे थे

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार तड़के भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा सारंगपुर के पास आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार आर्टिगा कार सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मां-बेटे और पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार में सवार दो बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

धौलपुर से महाकाल दर्शन को निकला था परिवार जानकारी के अनुसार, राजस्थान के धौलपुर का एक परिवार उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आर्टिगा कार से निकला था। मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे सारंगपुर के समीप मऊ क्षेत्र में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे ब्रेकडाउन होने के कारण डंपर खड़ा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर पीछे से डंपर में जा घुसी।