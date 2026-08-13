राजगढ़ में सड़क हादसा: भोपाल से गुना जा रही बस पलटने से 26 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ के समीप भोपाल-ब्यावरा हाइवे पर एक बस अनियत्रिंत होकर पलट गई। इस हादसे में बस में करीब 26 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बाद घायलों को नरसिंहगढ़ सिविल अस्पताल लाया गया। जहां उपचार किया जा रहा है। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं है।

मौके पर मची चीख-पुकार जानकारी के मुताबिक गुरुकृपा ट्रैवल्स की बस एमपी 13- जेडएच-8492 गुरुवार रात भोपाल से चलकर गुना जा रही थी। बस तेज स्पीड में थी और करीब 50 यात्री सवार थे। स्पीड अधिक होने के कारण अनियंत्रित होकर बस नरसिंहग़ढ के समीप सड़क से उतरते हुए नीचे जा गिरी। बस पलटने के साथ ही मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण व राहगीर मदद को आगे आए और घायलों को बस से बाहर निकाला।