रायसेन जेल में हत्या के आरोपित कैदी ने प्रहरी को मारी गोली, गंभीर हालत में भोपाल रेफर; सुपरिटेंडेंट सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन जिला जेल में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब हत्या के मामले में बंद कैदी ने भागने की कोशिश के दौरान जेल प्रहरी पर फायरिंग कर दी। आरोपित नीलेश ठाकुर ने जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर पर अवैध कट्टे से दो गोलियां चलाईं। एक गोली कंधे के पास और दूसरी पीठ में लगी, जिससे प्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जेल में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी घायल प्रहरी को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल स्थित एम्स रेफर कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने जेल अधीक्षक आरके चौरे को निलंबित कर दिया गया हैं। मामले की जांच का जिम्मा आईजी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है।

फलों की टोकरी लेने भेजा था, गेट खोलकर भागने लगा कैदी घायल जेल प्रहरी के मुताबिक, बुधवार को जेल परिसर में स्कूली बच्चों का कार्यक्रम होना था, जिसकी तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान कैदी नीलेश ठाकुर को फलों की टोकरी लेने गेट के पास भेजा गया था। मौका पाकर उसने गेट खोलकर भागने का प्रयास किया। प्रहरी ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपित ने कट्टे से दो फायर कर दिए।

जेल में कट्टा पहुंचने पर उठे गंभीर सवाल नीलेश ठाकुर रायसेन में हुए पूर्व के गोलीकांड का आरोपित है और उसके खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला चल रहा है। वह बरेली तहसील के दिमाड़ा गांव का निवासी बताया गया है। गंभीर अपराध के आरोपित के पास जेल के भीतर अवैध हथियार पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।