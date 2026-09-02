रायसेन जेल में हत्या के आरोपित कैदी ने प्रहरी को मारी गोली, गंभीर हालत में भोपाल रेफर; सुपरिटेंडेंट सस्पेंड
रायसेन जिला जेल में हत्या के आरोपित कैदी नीलेश ठाकुर ने भागने की कोशिश में जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर ...और पढ़ें
HighLights
हत्या के आरोपित कैदी ने भागने के प्रयास में गोली चलाई।
जेल प्रहरी गंभीर घायल, बेहतर इलाज के लिए भोपाल एम्स रेफर।
जेल अधीक्षक निलंबित, घटना की जांच आईजी रैंक अधिकारी को।
डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन जिला जेल में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब हत्या के मामले में बंद कैदी ने भागने की कोशिश के दौरान जेल प्रहरी पर फायरिंग कर दी। आरोपित नीलेश ठाकुर ने जेल प्रहरी दिग्विजय सिंह तोमर पर अवैध कट्टे से दो गोलियां चलाईं। एक गोली कंधे के पास और दूसरी पीठ में लगी, जिससे प्रहरी गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। जेल में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी घायल प्रहरी को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल स्थित एम्स रेफर कर दिया। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने जेल अधीक्षक आरके चौरे को निलंबित कर दिया गया हैं। मामले की जांच का जिम्मा आईजी रैंक के अधिकारी को सौंपा गया है।
फलों की टोकरी लेने भेजा था, गेट खोलकर भागने लगा कैदी
घायल जेल प्रहरी के मुताबिक, बुधवार को जेल परिसर में स्कूली बच्चों का कार्यक्रम होना था, जिसकी तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान कैदी नीलेश ठाकुर को फलों की टोकरी लेने गेट के पास भेजा गया था। मौका पाकर उसने गेट खोलकर भागने का प्रयास किया। प्रहरी ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपित ने कट्टे से दो फायर कर दिए।
जेल में कट्टा पहुंचने पर उठे गंभीर सवाल
नीलेश ठाकुर रायसेन में हुए पूर्व के गोलीकांड का आरोपित है और उसके खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला चल रहा है। वह बरेली तहसील के दिमाड़ा गांव का निवासी बताया गया है। गंभीर अपराध के आरोपित के पास जेल के भीतर अवैध हथियार पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
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जिला अस्पताल के सर्जन डॉ. अभिषेक सागर ने बताया कि गोली फेफड़े के निचले हिस्से तक पहुंची है और फेफड़ों में धीरे-धीरे पानी भर रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रहरी को तत्काल एम्स भोपाल रेफर किया गया।
घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने बताया कि जेल में गोली चलने की घटना सामने आई है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपित के पास कट्टा कहां से पहुंचा।
पूरे घटनाक्रम को लेकर जेल अधीक्षक आरके चौरे को निलंबित कर दिया है। एक जांच दल को रायसेन भेजा गया है।जेल आईजी रैंक के अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया है। शुरूआती जांच में सामने आ रहा है कि जिस हथियार से गोली चलाई गई है, वह जेल के दीवार के बाहर से फेंके जाने का अनुमान लग रहा है। बाकी सीसीटीवी और अन्य लोगों से पूछताछ का क्रम जारी है। जल्दी ही पूरी साजिश सामने आएगी। घायल प्रहरी को एम्स में भर्ती कराया गया है।
- वरुण कपूर, पुलिस महानिदेशक (जेल)