MP में राहुल गांधी का यूथ कनेक्ट प्लान! जबलपुर में हो सकता है 'छात्रों की गूंज' का बड़ा आयोजन
कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ बड़ा संवाद कार्यक्रम कर सकते हैं, जिसके लिए जबलपुर को 'छात्रों की गूंज' अभियान के केंद्र के रूप में सुझाया गया है। पार्टी उज्जैन और रीवा में भी कार्यक्रम प्रस्तावित कर रही है।
HighLights
राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में युवा संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित।
जबलपुर 'छात्रों की गूंज' अभियान के लिए प्रमुख दावेदार।
उज्जैन, रीवा में भी अलग-अलग कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच संवाद का बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके लिए जबलपुर का नाम सबसे प्रमुखता से सामने आया है। राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने महाकोशल क्षेत्र के युवाओं के केंद्र के रूप में जबलपुर को उपयुक्त बताते हुए यहां कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक उज्जैन और रीवा में राहुल गांधी के अलग-अलग कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जबकि राज्य स्तरीय युवा संवाद के लिए स्थान अभी तय नहीं हुआ है। यदि जबलपुर में कार्यक्रम तय होता है तो राहुल गांधी प्रदेश के तीन प्रमुख अंचलों (मालवा, विंध्य और महाकोशल) में पहुंच सकेंगे।
केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद तय होगा स्थल
मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अब जबलपुर में आयोजन के प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के स्थल और स्वरूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि पार्टी के तीन बड़े कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इनमें दो आयोजन उज्जैन और रीवा में होंगे, जबकि तीसरा राज्य स्तरीय ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम होगा। इसके लिए अलग-अलग स्थानों के सुझाव मिले हैं और केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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कोटा से शुरू हुआ ‘छात्रों की गूंज’ अभियान
राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से ‘छात्रों की गूंज’ अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी अलग-अलग स्थानों पर इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कांग्रेस इसे प्रदेश स्तर पर बड़े आयोजन के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के बाद कांग्रेस ने युवाओं और छात्रों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में देशभर में युवा संवाद और छात्रों से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का संभावित जबलपुर दौरा इसी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
महाकोशल के युवाओं को साधने की रणनीति
राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में जबलपुर को कार्यक्रम के लिए उपयुक्त विकल्प बताया। उनका तर्क है कि जबलपुर पूरे महाकोशल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है, जहां आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में युवा और छात्र आसानी से पहुंच सकते हैं।
अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनौती कार्यक्रम के लिए ऐसा स्थान चुनने की है, जहां अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद ही जबलपुर के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी।