इंदौर में राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तारीख बदली, अब 19 सितंबर को होगा आयोजन; कांग्रेस ने मांगा नेहरू स्टेडियम

राज्य ब्यूरो, भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंदौर में प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम की तारीख बदल दी गई है। पहले यह आयोजन 12 सितंबर को होना था, लेकिन जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण अब इसे 19 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

कांग्रेस इंदौर के नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार, 2 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर स्टेडियम उपलब्ध कराने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया है।

छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद होगा जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि ‘छात्रों की गूंज’ महज राजनीतिक सभा नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों और युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का मंच है। इसमें शिक्षा, युवाओं के अधिकार, रोजगार, अवसर और भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है।