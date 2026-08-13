केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों से मिले राहुल गांधी, कहा- उचित मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास की लड़ेंगे लड़ाई

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित छतरपुर और पन्ना जिलों के किसानों व आदिवासियों के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जय किसान संगठन के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

किसानों का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने बताया कि प्रभावित किसानों ने राहुल गांधी को बताया कि केन-बेतवा परियोजना के साथ पन्ना के मझगवां बांध और रुंझ परियोजना में विस्थापन और भ्रष्टाचार हो रहा है। राहुल बोले- प्रभावितों के साथ खड़ी कांग्रेस करीब एक घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें आंदोलन की जानकारी मिली थी, इस बात से चिंतित थे कि आदिवासियों, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। इतनी ज्यादा गड़बड़ी होने का अंदाजा नहीं था। कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा और पीड़ित परिवारों के न्यायपूर्ण मुआवजे व सम्माजनक पुनर्वास की मांग की जाएगी। पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठा अमित भटनागर के अनुसार राहुल गांधी ने माना कि छतरपुर व पन्ना के किसान शांतपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे, उन पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। विरोध के अधिकार को दबाने की कोशिश हुई। सरकार को आंदोलनकारियों से संवाद करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने संवाद के बजाय दमन का रास्ता चुना। किसी सरकारी परियोजना के लिए यदि लोगों के घर और गांव उजाड़े जा रहे हैं, तो न्यायपूर्ण मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास उनका अधिकार है।

मुआवजे के बावजूद कुछ मांगों पर विवाद बता दें कि बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के तहत छतरपुर और पन्ना से सटी सीमा पर बांध बनाया जा रहा है, जिसके लिए अधिग्रहित की गई भूमि के लिए अधिकांश किसानों को मुआवजा वितरण किया जा चुका है। कुछ किसानों की मांगों को लेकर विवाद है, जिसको लेकर प्रक्रिया चल भी रही है।