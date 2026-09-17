'मुख्यमंत्री जी, दीये जलाने से फुर्सत मिल गई हो तो...', इंदौर आने से पूर्व राहुल गांधी का मोहन सरकार पर हमला; बोले- ये सबसे भ्रष्ट सरकार

राज्य ब्यूरो, भोपाल। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 19 सितंबर को 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए इंदौर आ रहे हैं। यहां आने से पहले उन्होंने गुरुवार को स्वास्थ्य, शिक्षा, अवैध शराब, कुपोषण जैसे मुद्दों को उठाते हुए प्रदेश की मोहन सरकार को जमकर घेरा।

'मौतें होती रहीं, सरकार सोती रही' उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बालाघाट में 30 से अधिक आदिवासी बच्चों बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच मौत हो गई और सरकार सोती रही। साथ ही कहा कि यहां छात्र, बच्चे, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े व महिलाएं प्रताड़ित हैं। कोई भी खुश नहीं है।