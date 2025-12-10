भोपाल में मंत्री प्रतिमा बागरी के बंगले पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, नेमप्लेट पर कालिख पोती, इस्तीफा मागा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार दोपहर नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के 74 बंगले स्थित शासकीय आवास पर राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई, जब युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता अचानक भीतर घुस गए।

पुलिस दिखी सुस्त प्रदर्शनकारियों ने आवास के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोतते हुए जमकर नारेबाजी की और मंत्री प्रतिमा बागरी के तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई। विरोध की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस शुरुआती समय में सक्रिय नजर नहीं आई, जिसका फायदा उठाकर कार्यकर्ता बंगले तक पहुंचने में सफल रहे।

जानकारी के अनुसार, कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंचा और कार्यकर्ताओं को मंत्री आवास से बाहर निकालकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसलिए भड़का आक्रोश कांग्रेस का यह आक्रोश राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी की मादक पदार्थ तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद सामने आया है। सतना जिले की रामपुर बघेलान पुलिस ने सोमवार को अनिल बागरी और उसके साथी पंकज सिंह को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 46 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

बागरी पर लगाए गंभीर आरोप जिला अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार तेज़ी से फल-फूल रहा है और इसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता है। उन्होंने प्रतिमा बागरी को नशे के कारोबारियों का संरक्षक बताते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न होने पर वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे।

बहनोई भी फंसा प्रतिमा बागरी के परिवार को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब जानकारी सामने आई कि उनके बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी उत्तर प्रदेश की नरैनी पुलिस ने तीन दिसंबर को नशीली दवाओं, कफ सीरप और हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद बड़े भाई अनिल बागरी की गिरफ्तारी ने विपक्ष को सरकार पर हमले का नया मुद्दा दे दिया।