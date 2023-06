Madhya Pradesh: Phonepe ने CM शिवराज के खिलाफ पोस्टर वॉर पर जताया एतराज, MP कांग्रेस से कहा- लेंगे लीगल एक्शन

भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वॉर काफी चर्चा में हैं। इसकी शुरुआत कमलनाथ से हुई थी। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पोस्टर जारी कर दिया। दोनों ही दलों के नेताओं के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में बार कोड और स्कैनर लगाकर भ्रष्ट बताया गया।

बहरहाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में लगाए गए पोस्टर्स में डिजिटल यूपीआई ऐप Phonepe के लोगों के साथ मुख्यमंत्री की फोटो और स्कैनर लगाया गया। इसे लेकर फोन पे ने लीगल कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें, इन पोस्टर्स में PhonePe का लोगो लगाने पर PhonePe कंपनी ने आपत्ति जताई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, PhonePe कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हेंडल से एमपी कांग्रेस को टैग करते हुए चेतावनी दे डाली। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा,

PhonePe objects to the unauthorized usage of its brand logo, by any third party, be it political or non-political. We are not associated with any political campaign or party.— PhonePe (@PhonePe) June 26, 2023