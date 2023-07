MP News: अशोकनगर में चूहों से तंग लोगों ने अपनाया विरोध का अनोखा तरीका, नगर पालिका कार्यालय में छोड़े चूहे

MP News अशोकनगर के वार्ड 18 और पूजा कालोनी के लोग चूहों से बेहद परेशान हैं। प्रदर्शन में उनके साथ कांग्रेस पार्षद रितेश जैन भी शामिल थे। लोगों का कहना है कि चूहे कभी बिजली के वायर काट रहे हैं तो कभी फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्ड वासी मयंक भार्गव ने बताया कि यह समस्या नगर पालिका की अनदेखी के चलते हुई है।

चूहों से परेशान लोगों ने नगर पालिका कार्यालय में छोड़े चूहे।

अशोकनगर, जेएनएन: अब तक आपने बिजली, पानी व सड़क सहित अन्य समस्याओं को लेकर लोगों को प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन मंगलवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चूहों से परेशान लोगों ने नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध स्वरूप अपने साथ पिंजरे में लाए चार चूहों को नपा परिसर में छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि नालियों की साफ-सफाई नहीं होने से चूहों की संख्या बढ़ रही है, जो घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया ने यह कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि चूहे पकड़ना हमारा काम नहीं है। यह प्रदर्शन राजनीतिक है। दरअसल, अशोकनगर के वार्ड 18 और पूजा कालोनी के लोग चूहों से बेहद परेशान हैं। प्रदर्शन में उनके साथ कांग्रेस पार्षद रितेश जैन भी शामिल थे। लोगों का कहना है कि चूहे कभी बिजली के वायर काट रहे हैं तो कभी फर्नीचर सहित अन्य घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्ड वासी मयंक भार्गव ने बताया कि यह समस्या नगर पालिका की अनदेखी के चलते हुई है। चूहों ने पूरे इलाके की नालियों को खोद दिया है, जिस कारण वह चोक हो गई हैं और नई सड़कें खराब कर दी हैं।

