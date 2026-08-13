इटारसी स्टेशन के आउटर पर रुकी पातालकोट एक्सप्रेस में घुसे चोर, यात्रियों के मोबाइल-लेडीज पर्स समेत डेढ़ लाख का माल ले उड़े
इटारसी आउटर पर पातालकोट एक्सप्रेस में चोरों ने डेढ़ लाख रुपये का सामान चुराया, सो रहे यात्रियों के मोबाइल और नकदी ले उड़े। जीआरपी ने जांच शुरू कर चार ...और पढ़ें
HighLights
पातालकोट एक्सप्रेस में डेढ़ लाख की चोरी।
इटारसी आउटर पर सो रहे यात्रियों को निशाना बनाया।
जीआरपी ने चार टीमें बनाकर जांच शुरू की।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। पातालकोट एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों के लिए इटारसी आउटर पर ट्रेन का ठहराव भारी पड़ गया। बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात इटारसी-भोपाल आउटर पर करीब 50 मिनट तक खड़ी ट्रेन के स्लीपर कोच में चोर घुस गए और सो रहे यात्रियों के मोबाइल, नकदी, जेवर समेत करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए। घटना के बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया।
फिरोजपुर कैंट से सिवनी जा रही पातालकोट एक्सप्रेस रात करीब दो बजे आउटर पर खड़ी थी। इसी दौरान चोरों ने अलग-अलग स्लीपर कोच को निशाना बनाया। यात्रियों के सोने का फायदा उठाकर उन्होंने सामान पर हाथ साफ कर दिया।
महिला यात्रियों के पर्स को बनाया निशाना
चोरों ने खास तौर पर महिला यात्रियों के पर्स निशाना बनाए। इनमें मोबाइल फोन, नकदी, सोने-चांदी के जेवर और अन्य जरूरी सामान रखा था। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद जब यात्रियों की नींद खुली और उन्होंने अपना सामान देखा, तब चोरी का पता चला। यात्रियों ने तत्काल जीआरपी को सूचना दी। इसके बाद जीआरपी जवान ट्रेन में पहुंचे और पीड़ितों से घटना की जानकारी ली। यात्रियों को संबंधित स्टेशन पर पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया।
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आमला और छिंदवाड़ा में दर्ज कराई शिकायत
चोरी के पीड़ित यात्रियों में चौरई निवासी रीना साहू, ग्वालियर निवासी सरोज जैन, भोपाल निवासी रूपा और यात्री अजय कुमार समेत अन्य लोग शामिल हैं। यात्रियों ने आमला और छिंदवाड़ा जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
चार टीमें तलाश में जुटीं, CCTV खंगाल रही पुलिस
घटना इटारसी आउटर क्षेत्र में होने के कारण जांच की जिम्मेदारी इटारसी जीआरपी को सौंपी गई है। थाना प्रभारी संजय चौकसे के नेतृत्व में पुलिस ने चोरों की तलाश के लिए चार टीमें गठित की हैं। पुलिस इटारसी आउटर और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इसके साथ ही ट्रेन के आउटर पर रुकने के दौरान आसपास मौजूद संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
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पुलिस यात्रियों से भी पूछताछ कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द उन्हें पकड़ा जा सकेगा।