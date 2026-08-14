पेंच टाइगर रिजर्व में 'फिशिंग माफिया', PMO के दखल के बाद NTCA सख्त; दोबारा जांच का आदेश

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व एक बार फिर चर्चा में है। कारण है कि यहां के मुख्य और संवेदनशील बाघ संरक्षण क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने कड़ा रुख अपनाया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में की गई एक शिकायत के बाद NTCA ने मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन को नोटिस जारी कर इस मामले की दोबारा जांच करने और एक्शन-टेकन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। समझिए क्या है पूरा मामला? बता दें कि छिंदवाड़ा के रहने वाले कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने 16 जुलाई को PMO में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व के बीच बने अंतर-राज्यीय तोतलाडोह जलाशय में पिछले करीब 28 सालों से अवैध रूप से संगठित तरीके से मछलियां पकड़ी जा रही हैं।

इतना ही नहीं संरक्षित क्षेत्र के अंदर से मछलियों का अवैध परिवहन और हथियारों के साथ कोर एरिया में घुसपैठ की जा रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान भी इस अवैध कारोबार को पूरी तरह रोकने में असफल रहे हैं, और कार्रवाई के कुछ समय बाद यह धंधा फिर से शुरू हो जाता है। इस अवैध गतिविधि से बाघों के प्राकृतिक आवास और जलीय जैव विविधता को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।

पहले भी हुई थी जांच मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार ने मई महीने में CPGRAMS पोर्टल के जरिए अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन नई शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि अवैध मछली पकड़ने का काम अभी भी जारी है और सुरक्षा के उपायों पर सवाल खड़े किए गए।

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ऐसे में शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए NTCA ने 11 अगस्त को एक पत्र जारी किया। इसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन को शिकायतों की नए सिरे से जांच करने और जल्द से जल्द वास्तविक स्थिति व अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है।