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    पेंच टाइगर रिजर्व में 'फिशिंग माफिया', PMO के दखल के बाद NTCA सख्त; दोबारा जांच का आदेश

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:51 AM (IST)

    राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने पेंच टाइगर रिजर्व में अवैध मछली पकड़ने के मामले में PMO की शिकायत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन ...और पढ़ें

    एआई द्वारा बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

    एआई द्वारा बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

    HighLights

    1. पेंच टाइगर रिजर्व में अवैध मछली पकड़ने पर NTCA सख्त।

    2. PMO शिकायत के बाद दोबारा जांच के निर्देश जारी।

    3. 28 साल से जारी अवैध गतिविधि से बाघों को खतरा।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व एक बार फिर चर्चा में है। कारण है कि यहां के मुख्य और संवेदनशील बाघ संरक्षण क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने के मामले में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने कड़ा रुख अपनाया है।

    प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में की गई एक शिकायत के बाद NTCA ने मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन को नोटिस जारी कर इस मामले की दोबारा जांच करने और एक्शन-टेकन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

    समझिए क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि छिंदवाड़ा के रहने वाले कैप्टन बृजेश भारद्वाज ने 16 जुलाई को PMO में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व के बीच बने अंतर-राज्यीय तोतलाडोह जलाशय में पिछले करीब 28 सालों से अवैध रूप से संगठित तरीके से मछलियां पकड़ी जा रही हैं।

    इतना ही नहीं संरक्षित क्षेत्र के अंदर से मछलियों का अवैध परिवहन और हथियारों के साथ कोर एरिया में घुसपैठ की जा रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा समय-समय पर संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान भी इस अवैध कारोबार को पूरी तरह रोकने में असफल रहे हैं, और कार्रवाई के कुछ समय बाद यह धंधा फिर से शुरू हो जाता है। इस अवैध गतिविधि से बाघों के प्राकृतिक आवास और जलीय जैव विविधता को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।

    पहले भी हुई थी जांच

    मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार ने मई महीने में CPGRAMS पोर्टल के जरिए अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन नई शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि अवैध मछली पकड़ने का काम अभी भी जारी है और सुरक्षा के उपायों पर सवाल खड़े किए गए।

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    ऐसे में शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए NTCA ने 11 अगस्त को एक पत्र जारी किया। इसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन को शिकायतों की नए सिरे से जांच करने और जल्द से जल्द वास्तविक स्थिति व अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है।

    कड़ी नजर रखने के लिए NTCA का एक्शन

    इसके अलावा NTCA ने इस पत्र की एक कॉपी पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और नागपुर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेज दी है ताकि इस पर कड़ी नजर रखी जा सके। इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के तहत नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।