मध्य प्रदेश: निवाड़ी के जेरोन खालसा में 4 नवंबर को 'राइट टू रिकॉल' वोटिंग, तय होगा नगरपरिषद के अध्यक्ष का भविष्य

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के जेरोन खालसा नगर परिषद में 4 नवंबर को 'राइट-टू-रिकॉल' के तहत मतदान होगा। इस चुनाव में स्थानीय मतदाता यह तय करेंगे कि वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे या उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 4 नवंबर को मतदान के बाद 6 नवंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने निवाड़ी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

साल 2018 में इस व्यवस्था के दोबारा बहाल होने के बाद, मध्य प्रदेश में इस साल आयोजित होने वाला यह दूसरा राइट-टू-रिकॉल चुनाव है। इससे पहले इसी साल जनवरी में सागर जिले की देवरी नगर परिषद में ऐसा चुनाव हुआ था, जहां जनता ने अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया था।

क्या है राइट-टू-रिकॉल चुनाव? राइट-टू-रिकॉल एक अनोखा और सशक्त लोकतांत्रिक जवाबदेही टूल है, यह चुनाव मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वे अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को कार्यकाल के बीच में ही पद से हटा सकें। मध्य प्रदेश में निकाय प्रमुखों के लिए इस व्यवस्था की शुरुआत पहली बार साल 2000 में हुई थी।