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शिप्रा में अब भी मिल रहा तीन नालों का सीवेज, NGT का सवाल- सिंहस्थ में कैसे संभालेंगे 350 MLD सीवेज का दबाव?

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:49 PM (GMT+05:30)

एनजीटी ने शिप्रा नदी के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई है, क्योंकि तीन नालों का अनुपचारित सीवेज अब भी नदी में मिल रहा है। ट्रिब्यूनल ने उज्जैन नगर निगम की सीवेज व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि सिंहस्थ 2028 में 350 MLD सीवेज का दबाव कैसे संभाला जाएगा।

-सांकेतिक तस्वीर।

-सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. शिप्रा में अभी भी तीन नालों का अनुपचारित सीवेज मिल रहा।

  2. एनजीटी ने सिंहस्थ 2028 के लिए सीवेज प्रबंधन पर चिंता जताई।

  3. अतिक्रमण हटाने और शिकायत प्रणाली बनाने के निर्देश दिए।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सिंहस्थ 2028 में करोड़ों श्रद्धालु शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन नदी की मौजूदा हालत ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नदी के प्रदूषण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उज्जैन नगर निगम की सीवेज व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि वर्तमान आबादी से निकल रहे करीब 85 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) सीवेज के उपचार की व्यवस्था पूरी तरह नहीं है, जबकि सिंहस्थ के दौरान यह मात्रा बढ़कर करीब 350 एमएलडी होने का अनुमान है। ऐसे में पिछले एक दशक में 85 एमएलडी के उपचार का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाने वाली व्यवस्था 350 एमएलडी का दबाव कैसे संभालेगी, यह गंभीर चिंता का विषय है।

तीन नालों से पहुंच रहा अनुपचारित जल

एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच ने कहा कि शिप्रा केवल एक नदी नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है। शिप्रा का संरक्षण सिर्फ शहरी स्वच्छता का विषय नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के संरक्षण का मामला है। अधिकरण के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, शिप्रा में मिलने वाले 14 नालों में से तीन अब भी बिना उपचारित पानी पहुंचा रहे हैं।

महिदपुर से त्रिवेणी संगम तक बीओडी 12 मिलीग्राम

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर शिप्रा नदी के महिदपुर से त्रिवेणी संगम तक के हिस्से को प्राथमिकता-तीन के प्रदूषित नदी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस हिस्से में अधिकतम जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) 12 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई। एनजीटी ने कहा कि नदी की जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है और प्रदूषण रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

उपचार के बाद भी पानी मानक के अनुरूप नहीं

आंकड़े बताते हैं कि पिलियाखाल और हाटकेश्वर नाले का घरेलू सीवेज, जबकि सिद्धवट नाला भैरवगढ़ की कपड़ा छपाई इकाइयों का अपशिष्ट नदी में पहुंच रहा है। इनके पानी की जांच में बीओडी 48 से 70 और रासायनिक आक्सीजन मांग (सीओडी) 110 से 190 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मिला। वहीं, सडवाल के सीवेज साफ करने वाले तालाब से निकलने वाले पानी में बीओडी 32 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला, जबकि निर्धारित सीमा 30 मिलीग्राम प्रति लीटर तक ही है। एसटीपी भी अपनी उपलब्ध क्षमता के अनुरूप संचालित नहीं हो रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने बचे हुए नालों को तत्काल एसटीपी से जोड़ने और मौजूदा संयंत्रों का उचित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लापरवाही पर लग सकता है जुर्माना

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर 15 दिन में निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कहीं बिना उपचारित सीवेज नदी या जलस्रोत में न जाए। उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना कर वसूली भी करनी होगी। ट्रिब्यूनल ने नालों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड जैसी प्राकृतिक उपचार तकनीकों पर भी जोर दिया है।

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सिंहस्थ क्षेत्र से हटाने होंगे अतिक्रमण

एनजीटी ने जल निकायों और सार्वजनिक जमीन पर सिंहस्थ क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण 30 दिनों में हटाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले देनी होगी। पानी की गुणवत्ता और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतों के लिए नगर निगम को विशेष एप और मोबाइल नंबर वाली शिकायत व्यवस्था बनाने को भी कहा है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।