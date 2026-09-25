‘कमल नाथ का हारना असंभव था...’ राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर नकुल नाथ ने MP चुनाव 2023 के नतीजों पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। कांग्रेस का ‘वोट चोरी’ का आरोप एक बार फिर चर्चा में है। छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुल नाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए दावा किया कि 2023 का एमपी विधानसभा चुनाव ‘वोट चोरी’ से जीता गया।

नकुल नाथ ने वीडियो के साथ लिखा- ‘असंभव था कमल नाथ जी का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 हारना।’ उन्होंने राहुल गांधी के हवाले से दावा किया कि बड़े पैमाने पर वोट चोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से हुई थी।

नकुल नाथ ने 2018 की मतदाता सूची का दिया हवाला नकुल नाथ ने अपने पोस्ट में 2018 की मतदाता सूची का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय कांग्रेस की शिकायतों के बाद मध्य प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 24 लाख फर्जी नाम हटाए गए थे।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2018 में मतदाता सूची के लगातार पुनरीक्षण के दौरान करीब 24 लाख प्रविष्टियों को हटाया गया था। चुनाव आयोग से जुड़े रिकॉर्ड में इनमें अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित और दोहराव वाली प्रविष्टियों का उल्लेख है। "असंभव था कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 हारना"



नेता प्रतिपक्ष श्री

राहुल गांधी ने आज की अतिमहत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर स्पष्ट किया कि इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से हुई।



श्री गांधी ने कहा कि उनकी टेक्निकल… pic.twitter.com/q2R9fx7Sth — Nakul Kamal Nath (@NakulKNath) September 25, 2026

2023 को लेकर क्या है कांग्रेस का आरोप? नकुल नाथ का आरोप है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर शिकायतें सामने आई थीं, लेकिन उनके मुताबिक कथित फर्जी मतदाताओं के नाम उसी तरह नहीं हटाए गए, जैसे 2018 में कार्रवाई हुई थी।

उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि चुनाव के बाद करीब 33 लाख फर्जी मतदाताओं का मामला सामने आया था। हालांकि यह आंकड़ा और इससे जुड़े निष्कर्ष नकुल नाथ और कांग्रेस की ओर से लगाए गए दावों का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग के आधिकारिक 2023 सांख्यिकीय रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे और मतदाता संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं।

राहुल गांधी ने फिर उठाया ‘वोट चोरी’ का मुद्दा राहुल गांधी ने 24 सितंबर को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने ‘वोट चोरी’ के आरोपों के साथ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अपने आधिकारिक मंच पर भी जारी किया है।