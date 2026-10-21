मध्य प्रदेश: शिव मंदिर में शराब पीकर घुसा मुस्लिम युवक, मूर्ति पर चढ़ने का भी किया प्रयास; आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के मंदशौर जिले में स्थित श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में शराब के नशे में धुत एक मुस्लिम युवक घुस गया। वहां उसने मूर्ति पर चढ़ने की भी कोशिश की। सिक्योरिटी एजेंसी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

उल्लेखनीय है कि इस मंदिर को वर्ष 2012 में खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने असुरक्षित मानते हुए यहां सुरक्षा के कड़े उपाय करने का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए बजट नहीं दिया। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा निजी सुरक्षा गार्डों के भरोसे है।सोमवार को दोपहर बाद तीन बजे शराब के नशे में आरोपित इमरान खलीफा मंदिर परिसर में स्थित श्री सहस्त्रेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। लोगों ने देखा तो गार्डों को बुलाया और पकड़कर बाहर लेकर आए।