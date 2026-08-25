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MP के 11 सिंचाई प्रोजेक्ट को मिल सकती है मंजूरी, 1.15 लाख हेक्टेयर खेतों तक पहुंचेगा पानी; भोपाल-राजगढ़ समेत इन जिलों को मिलेगा लाभ

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Tue, 25 Aug 2026 07:04 PM (IST)

मध्य प्रदेश में पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) परियोजना के तहत 11 नई सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे भोपाल, राजगढ़ समेत कई जिलों में 1.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. PKC के तहत 11 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी संभव।

  2. 1.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

  3. भोपाल, राजगढ़ सहित कई जिलों के किसानों को लाभ।

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए पार्वती-कालीसिंध-चंबल (PKC) परियोजना के तहत 11 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय जल आयोग इन परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दे चुका है और अब इन्हें केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखने की तैयारी है। प्रस्ताव मंजूर होने पर भोपाल, शाजापुर, राजगढ़ समेत संबंधित जिलों में करीब 1.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जा सकेगी।

इन परियोजनाओं के जरिए खेतों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा। प्रस्तावित 11 परियोजनाओं में चार में पार्वती नदी और सात में चंबल नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा।

करीब छह हजार करोड़ की परियोजनाएं, MP का हिस्सा 10%

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 6,000 करोड़ रुपये है। हालांकि, पीकेसी परियोजना में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश को कुल लागत का सिर्फ 10 प्रतिशत यानी करीब 600 करोड़ रुपये ही वहन करना होगा। शेष 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

पीकेसी केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तीनों पक्षों के बीच 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में एमओयू हुआ था। उस समय परियोजना की अनुमानित लागत करीब 72 हजार करोड़ रुपये आंकी गई थी।

13 जिलों में पहले ही छह लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का प्रावधान

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पीकेसी के तहत पहले स्वीकृत परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के 13 जिलों में करीब छह लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। इसके बावजूद प्रदेश के हिस्से में मिलने वाला पानी पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इसी उपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 अतिरिक्त परियोजनाओं का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इनमें से 11 परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रस्ताव में बड़ी, मध्यम, लघु और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं।

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2028 तक 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य

मध्य प्रदेश में वर्तमान में करीब 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2028 तक इसे बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया है। पीकेसी के तहत प्रस्तावित नई परियोजनाओं को इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे खासकर उन क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां सिंचाई के लिए अभी बारिश और सीमित जलस्रोतों पर निर्भरता बनी हुई है।