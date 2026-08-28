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MP Weather: ओरछा में लगातार दूसरे दिन सर्वाधिक वर्षा, बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम; आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Fri, 28 Aug 2026 03:40 PM (IST)

मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है, शुक्रवार को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश।

  2. अनूपपुर, उमरिया जैसे जिलों में अति भारी वर्षा की चेतावनी।

  3. बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम, मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। शुक्रवार, 28 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने और कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अनूपपुर और उमरिया में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 115.6 से 204.4 मिमी तक वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही गरज-चमक और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है।

वहीं, रायसेन, नर्मदापुरम, सीधी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 64.5 से 115.5 मिमी तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है।

बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया सिस्टम

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास बना निम्न दबाव क्षेत्र अभी सक्रिय है, हालांकि इसके अगले 24 घंटे में कमजोर होकर कम प्रभावी होने की संभावना है। मानसून ट्रफ भी इसी सिस्टम से होकर आगे बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है।

इधर, उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से 29 अगस्त के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल-उत्तर ओडिशा तट के पास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने के आसार हैं। इस सिस्टम के बनने के बाद मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।

इन जिलों में भी पड़ सकती हैं बौछारें

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, मैहर और पांढुर्णा में कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

इसके अलावा बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर और नीमच में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सागर और निवाड़ी जैसे जिलों में भी बारिश के आसार हैं।

ओरछा में लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा बारिश

प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान ओरछा में 162 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे तक प्रदेश में सबसे अधिक रही। इसके अलावा हनुमना में 120 मिमी, बैराड़ में 110 मिमी, विजयपुर में 65 मिमी, बल्देवगढ़ में 61 मिमी, पिछोर में 60 मिमी, मकसूदनगढ़ और निवाड़ी में 56-56 मिमी तथा पृथ्वीपुर और डबरा में 55 और 53 मिमी बारिश हुई।

यह भी पढ़ें- मानसून से तरबतर MP: ओरछा में 8 इंच से ज्यादा वर्षा, छतरपुर-टीकमगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

खुरई में 53 मिमी, गोटेगांव में 52 मिमी, मोहनगढ़ में 50 मिमी, टीकमगढ़ में 49 मिमी, शिवपुरी में 48.3 मिमी, ग्वालियर में 47.4 मिमी, मालथौन में 46.2 मिमी और पचमढ़ी में 46 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

खास बात यह है कि ओरछा में लगातार दूसरे दिन प्रदेश में सबसे अधिक बारिश हुई है। इससे एक दिन पहले यहां 205 मिमी यानी करीब आठ इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी।

29 अगस्त के बाद बढ़ सकती है बारिश की गतिविधि

बंगाल की खाड़ी में संभावित नए निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां आगे भी बनी रह सकती हैं। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में रुक-रुककर बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है।