मध्य प्रदेश: रायसेन जिले में झरने का स्तर अचानक बढ़ा, कई पर्यटक फंसे; नाबालिग किशोर लापता

रायसेन,एजेंसी। MP Rain: मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच रायसेन जिले में रविवार शाम को एक झरने का स्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद कई पर्यटक फंस गए। जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर स्थित महादेव पानी झरने का जलस्तर बढ़ जाने से एक नाबालिग किशोर लापता हो गया है। वहीं, कई अन्य आगंतुकों को बचा लिया गया है। नहाते समय लापता हुआ किशोर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीना ने कहा कि भोपाल का निवासी 16 वर्षीय किशोर का पता लगाने के लिए सोमवार को एक सर्च अभियान चलाया गया है। पुलिस के मुताबिक, लापता लड़का अपने दोस्त के साथ झरना देखने आया था, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने के कारण नहाते समय वह अचानक लापता हो गया। इलाके में नहीं मोबाइल नेटवर्क, देर शाम हुआ रेस्क्यू उमरावगंज पुलिस थाना प्रभारी सीएल वर्मा ने कहा कि भारी बारिश के बाद झरने का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण कई पर्यटक झरने के दूसरी ओर फंस गए। उन्होंने बताया कि बाद में वन विभाग की टीम और होम गार्ड के जवानों ने उनका रेस्क्यू किया। झरने के पास फंसे रायसेन निवासी सिद्धु चौरसिया ने कहा कि इलाके में कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें रविवार शाम करीब सात बजे बचाया गया। स्थिति पर नजर रखने के लिए रविवार रात जिला कलेक्टर अरविंद दुबे और पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल भी मौके पर पहुंचे।

