SIR campaign in MP: मप्र में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू, आपके घर पहुंचें BLO तो करें यह काम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) आज से शुरू हो गया है। प्रदेश के सभी 65,014 मतदान केंद्रों पर यह प्रक्रिया एक साथ प्रारंभ हुई है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और उनसे गणना पत्रक भरवाएंगे।

तीन चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया यह पुनरीक्षण कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जिन लोगों के माता-पिता या रिश्तेदार मतदाता नहीं हैं, उन्हें आयोग द्वारा नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे जाएंगे। अंतिम निर्णय संबंधित पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा किया जाएगा।

क्या करें जब आपके घर आएं BLO निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे BLO का सहयोग करें।

BLO घर-घर सर्वे के दौरान कोई भी दस्तावेज नहीं लेंगे।

यदि पुराने रिकॉर्ड से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो BLO केवल एआरओ (ARO) को सूचित करेंगे।

BLO आयोग द्वारा जारी अधिकृत पहचान पत्र के साथ घर आएंगे। आप उनका पहचान पत्र देखने के बाद अपनी जानकारी उनसे साझा कर सकते हैं। गणना पत्रक भरते समय ध्यान दें हर मतदाता को गणना पत्रक भरना अनिवार्य है। यदि किसी का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो दो फार्म मिलेंगे, परंतु मतदाता को केवल उस क्षेत्र का फार्म भरना होगा जहाँ वे नाम रखना चाहते हैं। दी गई जानकारी सत्य होनी चाहिए। गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।