MP में राजस्व मंत्री के गृह क्षेत्र में विकास के दावों की खुली पोल! उफनती नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया एक दृश्य ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत बयां कर रहा है। ग्राम पंचायत मूडला खुर्द के कचनारिया गांव में एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए उफनती नदी पार करनी पड़ी। श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए पुल नहीं होने के कारण लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कंधों पर शव उठाया और तेज बहाव के बीच नदी पार की।

कंधों पर शव, सामने उफनती नदी... मजबूरी में उठाया जोखिम बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था और बहाव तेज था। ऐसे हालात में अंतिम यात्रा के दौरान ग्रामीणों के सामने कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। लिहाजा कई लोगों ने शव को कंधों पर उठाया और सावधानी से नदी पार कर श्मशान घाट की ओर बढ़े।

इस दौरान जरा सी चूक गंभीर हादसे का कारण बन सकती थी। इसके बावजूद ग्रामीणों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद गांव में बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

35 साल से विधायक, फिर भी पुल का इंतजार कचनारिया गांव इछावर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से करण सिंह वर्मा लंबे समय से विधायक हैं और वर्तमान में प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके बावजूद गांव के लोग श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित पुल जैसी मूलभूत सुविधा का इंतजार कर रहे हैं।

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ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से नदी पर पुल और श्मशान घाट तक पक्के रास्ते की मांग की जा रही है। बारिश के मौसम में समस्या गंभीर हो जाती है और ग्रामीणों को हर बार जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है।