Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

MP में पंच से जिला पंचायत अध्यक्ष तक, VB-G Ram G योजना की बारीकियां समझ रहे पंचायत प्रतिनिधि

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Wed, 02 Sep 2026 06:12 PM (IST)

मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हुई वीबी-जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. नई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण।

  2. अब तक 18 जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

  3. सितंबर अंत तक सभी पंचायतों में प्रशिक्षण पूरा करने का लक्ष्य है।

राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश में एक जुलाई से लागू हुई विकसित भारत गारंटी-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को एक सितंबर को दो माह पूरे हो गए। नई योजना होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार का सबसे अधिक जोर इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण पर है। इसी क्रम में पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के पंचायत प्रतिनिधियों को योजना की बारीकियां समझाई जा रही हैं।

13 अगस्त से शुरू हुआ था प्रशिक्षण

यहां पर यह बता दें कि 13 अगस्त से शुरू हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक 18 जिलों में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण में उन्हें योजना की प्राथमिकताओं, मनरेगा और वीबी-जी राम जी के बीच अंतर, कार्यों को प्रस्तावित करने की प्रक्रिया और पंचायत स्तर से लेकर भारत सरकार तक उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साफ्टवेयर की जानकारी दी जा रही है।

बायोमैट्रिक की जगह फेस रिकग्निशन से दर्ज होगी उपस्थिति

यह भी बताया जा रहा है कि मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाले बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के स्थान पर फेस रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इसमें श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है।

ग्राम पंचायत की बढ़ेगी भूमिका

प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों को यह भी बताया जा रहा है कि 125 दिनों के रोजगार के लिए श्रमिकों का पंजीयन किस तरह किया जाना है और कार्यों की प्राथमिकता कैसे तय की जाएगी। योजना के तहत ग्राम पंचायतों को योजना निर्माण और कार्यों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की जरूरत और प्राथमिकताएं तय करने पर जोर है।

अधिकारियों के अनुसार, योजना में अधिकतम 40 लाख रुपये तक के कार्य किए जा सकते हैं, जिनमें ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

नई योजना में करीब चार हजार काम स्वीकृत

वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में चार लाख से अधिक कार्य चल रहे हैं, जबकि वीबी-जी राम जी योजना के तहत शुरुआती दो माह में करीब चार हजार कार्य ही स्वीकृत हुए हैं। संभावना है कि नई व्यवस्था को समझने और उसके अनुरूप कार्यों की प्रक्रिया शुरू होने के साथ संख्या बढ़ेगी।

यह भी पढ़ें- MP Police Recruitment 2026: SI-सूबेदार के 507 पदों पर निकली वेकेंसी, 9 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन; यहां देखें पूरी डिटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को भी योजना के क्रियान्वयन से जुड़े प्रविधानों और प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग का जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि नई योजना के तहत कार्यों का प्रस्ताव, स्वीकृति, श्रमिकों का पंजीयन, उपस्थिति और भुगतान की प्रक्रिया पंचायत स्तर पर स्पष्ट रूप से समझी जाए।