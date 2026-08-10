MP में UCC लागू करने की कवायद तेज, राज्यपाल ने विधि शाखा से मांगा कानूनी अभिमत
मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कानूनी सलाह मांगी है। राष्ट्रपति की अनुमति से पहले यह विधेयक विधि ...और पढ़ें
HighLights
राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक पर कानूनी सलाह मांगी है।
विधेयक में बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक का प्रावधान।
राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के बाद राज्य में होगा लागू।
राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को अनुमति देने से पहले राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कानूनी सलाह मांगी है। उन्होंने इसे लोकभवन की विधि एवं विधायी शाखा को भेजा है। यहां से हरी झंडी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की अनुमति के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि इसके कई प्रावधान भारत सरकार के विभिन्न कानूनों से संबंधित हैं।
बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक का प्रावधान
बता दें कि इसमें बहुविवाह और निकाह हलाला पर पूरी तरह से रोक लगाने के साथ ही विवाह और तलाक व लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह कानून के रूप में राज्य में लागू हो जाएगा।
विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ था विधेयक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने गत 19 जुलाई को विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति दी और विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। 21 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में यूसीसी विधेयक ध्वनिमत से पारित कर विधि एवं विधायी विभाग के माध्यम से छह अगस्त को राज्यपाल को अनुमति के लिए भेजा था।
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राष्ट्रपति के पास भेजने की तैयारी
राज्यपाल ने इसे विधिक अभिमत के लिए अपनी विधि एवं विधायी शाखा को भेजा। यहां इसके प्रावधान का परीक्षण करने के बाद राज्यपाल के अभिमत से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। विधि एवं विधायी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा संवैधानिक और विभिन्न कानूनों के प्रविधानों का परीक्षण कराकर अनुमति देने या वापस लौटाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
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उत्तराखंड में लागू है यूसीसी
चूंकि, उत्तराखंड में यह कानून लागू हो चुका है, इसलिए संभावना है कि इसे जल्द अनुमति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव भी इसके लिए प्रयास करेंगे। देश में अब तक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू कर चुका है। वहीं, गुजरात ने विधानसभा से विधेयक पारित कर भारत सरकार को अनुमति के लिए भेज दिया है। वहां यह अभी लंबित है। असम में भी यूसीसी से जुड़ी प्रक्रिया जारी है।