MP में प्रत्येक आदिवासी छात्रा के लिए प्रतिमाह 1,740 रुपये का बजट, फिर भी थाली में घटिया भोजन! छात्राएं सड़क पर उतरने को मजबूर

राज्य ब्यूरो, भोपाल। आमतौर पर सरकारी संस्थानों में अव्यवस्था की एक बड़ी वजह बजट की कमी मानी जाती है, लेकिन आदिवासी छात्रावासों के मामले में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। यहां निर्धारित मैस बजट 1,740 रुपये प्रति छात्र-छात्रा मासिक निर्धारित है। सरकार अनाज अलग से उपलब्ध करवाती है। कई अन्य सरकारी सहायता के बावजूद कई छात्रावासों में घटिया व गुणवत्ताहीन भोजन, खाने में कीड़े मिलने और दूषित पेयजल की गंभीर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में 1,544 शासकीय कन्या छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। सभी श्रेणियों के कन्या छात्रावासों को मिलाकर कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 81,804 है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विभाग द्वारा 1,083 आश्रम छात्रावास भी अलग से संचालित किए जाते हैं। इसमें भी 80 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सभी छात्रावासों में लगभग डेढ़ लाख से अधिक छात्र-छात्राएं आवासीय शिक्षा ले रहे हैं।

भोजन के लिए करोड़ों का बजट इन पर 14.23 करोड़ रुपये प्रति माह केवल भोजन सामग्री (तेल, मसाला, सब्जी) पर खर्च किया जाता है। यह राशि प्रतिवर्ष लगभग 142.34 करोड़ रुपये बैठती है। प्रदेश के बजट को देखें तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के आदिवासी कल्याण के लिए 47,429 करोड़ का भारी-भरकम प्रविधान किया गया है, जो कि राज्य बजट का लगभग 25.8 प्रतिशत है।

निगरानी व्यवस्था पर सवाल अच्छे बजटीय प्रावधान के बाद भी व्यवस्थागत लापरवाही के कारण छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रारंभिक जांच में आदिवासी छात्रावासों में गड़बड़ियों की जो वजह सामने आई है, उसमें इतना बड़ा वित्तीय आवंटन होने के बावजूद छात्राओं को खराब खाना मिलने के पीछे कुछ मुख्य कारण वेंडर और प्रशासन का अनैतिक गठजोड़ सामने आया है।

कई बार स्थानीय स्तर पर मेस वेंडर घटिया सामग्री की आपूर्ति करते हैं, जिस पर वार्डन या स्थानीय अधिकारी कमीशनखोरी के चलते आंखें मूंद लेते हैं। अनाज और नकद राशि का अंतर भी एक वजह है। सरकार द्वारा 1,740 रुपये प्रति छात्र केवल 'कच्ची राशन सामग्री' जैसे तेल, सब्जी, ईंधन के लिए दिए जाते हैं, जबकि मुख्य अनाज (गेहूं-चावल) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये अलग से आता है। इस दोहरी व्यवस्था में अकसर खराब गुणवत्ता का अनाज छात्रावासों में खपा दिया जाता है।

बालाघाट से शहडोल तक छात्राओं का प्रदर्शन बता दें, अव्यवस्था और वार्डन-अधीक्षिका के खराब व्यवहार से तंग आकर छात्राओं ने बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया व शिकायत दर्ज कराई। शहडोल के धुरवार आदिवासी कन्या छात्रावास की छात्राएं घटिया भोजन और अव्यवस्था से परेशान होकर आठ किमी पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राएं वापस लौटीं। छिंदवाड़ा और खंडवा में भी ऐसी ही शिकायतें सामने आई हैं।