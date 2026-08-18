रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: बीना में यार्ड रीमॉडलिंग की वजह से 16 ट्रेनें रद, 48 का बदला रूट; देखें सूची

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। बीना स्टेशन पर आगासौद-बीना तीसरी रेल लाइन को जोड़ने और यार्ड से जुड़े निर्माण कार्य के चलते सितंबर और अक्टूबर में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने काम के मद्देनजर अनेक ट्रेनों को रद्द करने के साथ कुछ के मार्ग और कुछ के प्रारंभिक व अंतिम स्टेशनों में बदलाव किया है।

रेलवे के मुताबिक 20 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तारीखों में कुल 16 ट्रेनें निरस्त रहेंगी, जबकि 48 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। भोपाल, रानी कमलापति और बीना से होकर गुजरने वाली कई गाड़ियों के टर्मिनेटिंग पॉइंट में भी बदलाव किया गया है।

इन प्रमुख ट्रेनों के पहिए रहेंगे थमे (रद गाड़ियां) रेलवे द्वारा जारी सूची के मुताबिक कई अहम ट्रेनें अलग-अलग दिन निरस्त रहेंगी। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: भोपाल-ग्वालियर (12197) और ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस (12198): 1 से 15 अक्टूबर तक रद्द।

ग्वालियर-एसएमवीटी बेंगलुरु (11086): 2 और 9 अक्टूबर को नहीं चलेगी।

एसएमवीटी बेंगलुरु-ग्वालियर (11085): 4 और 11 अक्टूबर को रद्द।

ललितपुर-बीना (64618) और बीना-ललितपुर (64617): 20 से 26 सितंबर के बीच बंद रहेगी।

बीना-रुठियाई-बीना सेक्शन की पैसेंजर ट्रेनें (61611/61612 और 61625/61626): 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक निरस्त रहेंगी।

बीना-कटनी मुड़वारा (61619) और कटनी मुड़वारा-बीना (61620): 21 सितंबर और फिर 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रद्द।

रानी कमलापति-संतरागाछी (22169): 14 अक्टूबर और संतरागाछी-रानी कमलापति (22170): 15 अक्टूबर को नहीं चलेगी।

भोपाल-दमोह (22161): 9 से 15 अक्टूबर और दमोह-भोपाल (22162): 10 से 16 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। इन गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा तीसरी लाइन के काम की वजह से लंबी दूरी की कई ट्रेनों को दूसरे रास्तों से निकाला जाएगा:

रानी कमलापति-रीवा एक्सप्रेस (12186/12185): यह ट्रेन 8 से 14 अक्टूबर तक अपने नियमित मार्ग के बजाय इटारसी-जबलपुर-कटनी होकर जाएगी और इसी रास्ते से वापस लौटेगी।

भोपाल-धनबाद (11631/11632) और भोपाल-सिंगरौली (22165/22166): ये ट्रेनें भी अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में (निर्धारित तारीखों पर) इटारसी-जबलपुर-कटनी साउथ-न्यू कटनी के रास्ते से होकर गुजरेंगी।

भोपाल-जोधपुर (14814) और जोधपुर-भोपाल (14813): 1 से 15 अक्टूबर (जोधपुर से 14 अक्टूबर तक) के मध्य यह ट्रेन संत हिरदाराम नगर-मक्सी-नागदा-कोटा होते हुए चलेगी।

हावड़ा-भोपाल (13025/13026) और भोपाल-चोपन (11633/11634): हावड़ा-भोपाल 12 व 14 अक्टूबर को तथा भोपाल-चोपन 11 व 12 अक्टूबर को इटारसी-जबलपुर-कटनी साउथ-न्यू कटनी के बदले हुए रूट से चलेंगी। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही किया जाएगा समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) रद्दीकरण और रूट बदलने के साथ ही कुछ ट्रेनों के गंतव्य स्टेशन भी बदल दिए गए हैं: