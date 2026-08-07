युवाओं को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी स्तर पर बनाए जाएंगे यूथ क्लब

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई हैं। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्तर पर यूथ क्लब बनाए जांएगे। इसमें 15 से 29 साल तक के युवाओं को खेलकूद और कौशल विकास की गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

वहीं, भारत सरकार के मेरा युवा भारत पोर्टल पर पंजीयन भी कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 1.39 करोड़ मतदाता हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन को देखते हुए भी यह प्रयास युवाओं को सरकारी तंत्र से जुड़े रहने में सहायता करेगा।उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सरकार ने वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

इसमें युवाओं से जुड़ी कई गतिविधियां संचालित की जाएंगी। युवाओं को कौशल विकास, स्वयंसेवा, सामुदायिक कार्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। खेलकूद व अन्य रचनात्मक एवं सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर पर यूथ क्लब का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को संगठित करने के साथ विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल पर यह कवायद की जा रही है।

बजट को लेकर युवाओं से करेंगे चर्चा आगामी बजट में युवाओं के हिस्से के निर्धारण के लिए राज्य सरकार युवाओं से ही सुझाव लेगी। कालेज से लेकर अलग-अलग स्तर पर संवाद आयोजित किए जाएंगे। इनमें मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव भी शामिल होंगे।

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दो लाख पदों पर भर्ती की तैयारी सरकार 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दो लाख सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी में है। इसके लिए विभागवार वार्षिक कैलेंडर तैयार करवाया जा रहा है। परीक्षाओं के नियमों में भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।