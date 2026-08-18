MP में अब जोड़-घटाना किए बिना नहीं लगेगी 'मास्साब' की हाजिरी; ई-अटेंडेंस में आया नया नियम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की ई-अटेंडेंस व्यवस्था में शिक्षा विभाग ने नया बदलाव किया है। अब मोबाइल एप पर उपस्थिति दर्ज करते समय शिक्षकों को एक आसान गणितीय सवाल का सही जवाब देना होगा। जवाब गलत हुआ तो एप हाजिरी दर्ज करने की अनुमति नहीं देगा।

दरअसल, ई-अटेंडेंस एप में सर्वर पर अचानक बढ़ने वाले लोड को नियंत्रित करने के लिए कैप्चा आधारित सत्यापन जोड़ा गया है। उपस्थिति दर्ज करते समय स्क्रीन पर गणित का सवाल आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि एप पर 68-15=? पूछा जाता है तो शिक्षक को सही उत्तर 53 दर्ज करना होगा। गलत जवाब देने पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

हाजिरी के लिए मिलेगा 15 मिनट का ग्रेस टाइम विभाग ने शिक्षकों को कैप्चा प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को देखते हुए 15 मिनट का ग्रेस टाइम देने का फैसला किया है। विभाग का मानना है कि अलग-अलग शिक्षक अलग-अलग समय पर गणितीय सवाल हल कर पाएंगे, जिससे सभी की हाजिरी एक ही समय पर सर्वर पर दर्ज नहीं होगी।

इस व्यवस्था से ई-अटेंडेंस के दौरान सर्वर पर अचानक पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साढ़े तीन लाख से ज्यादा शिक्षक दर्ज करते हैं ई-अटेंडेंस प्रदेश में करीब 3.5 लाख से अधिक शिक्षक और अतिथि शिक्षक ई-अटेंडेंस व्यवस्था के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। शिक्षकों को सुबह 10:30 बजे लॉग-इन और शाम 4:30 बजे लॉग-आउट कर उपस्थिति दर्ज करनी होती है।

इसी तरह की तकनीकी दिक्कत दोबारा न आए, इसके लिए विभाग ने अब ई-अटेंडेंस एप में कैप्चा आधारित गणितीय सत्यापन लागू किया है। यानी अब ‘मास्साब’ की हाजिरी सिर्फ समय पर स्कूल पहुंचने से नहीं, बल्कि सही गणितीय जवाब देने के बाद ही ऑनलाइन दर्ज होगी।