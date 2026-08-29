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मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में छात्राओं से धुलवाए बर्तन, वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Sat, 29 Aug 2026 09:46 PM (IST)

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में छात्राओं से बर्तन धुलवाने का वीडियो वायरल हुआ है।

नरसिंहपुर के सरकारी स्कूल में छात्राओं से धुलवाए बर्तन

नरसिंहपुर के सरकारी स्कूल में छात्राओं से धुलवाए बर्तन 

HighLights

  1. नरसिंहपुर के सरकारी स्कूल में छात्राओं से बर्तन धुलवाए गए।

  2. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

  3. बीईओ ने प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर जांच के निर्देश दिए।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि छात्राओं से स्कूल का बर्तन धुलवाए जा रहे हैं।

वीडियो सामने आने के बाद ब्लाक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया है।मामला जिले के ग्राम राजा कछार स्थित शासकीय विद्यालय का बताया जा रहा है।

मामला प्रकाश में आने के बाद बीईओ सिद्धांत बागड़े ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है।

संबंधित शाला के प्रधानाध्यापक और सहयोगी स्टाफ को नोटिस देकर जवाब-तलब किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।