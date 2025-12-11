Language
    MP कुबरेश्वर धाम में ठगों ने भिखारियों से की ठगी, 200 के जाली नोट देकर चिल्लर के नाम पर लूटे 10 हजार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:58 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के कुबरेश्वर धाम में ठगों ने भिखारियों को निशाना बनाया। उन्होंने 200 रुपये के जाली नोट देकर चिल्लर के नाम पर 10 हजार रुपये लूट लिए। भिखारि ...और पढ़ें

    जाली नोट देकर ठगों ने भिखारियों से की ठगी

    जेएनएन, सीहोर। जिले के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम मंदिर परिसर में एक ठग ने अनोखी ठगी को अंजाम दिया है। उसने मंदिर में भीख मांगने वाले 3-4 वृद्ध और दिव्यांग भिखारियों को 200-200 रुपये के जाली नोट पकड़ाए और चिल्लर मांगकर असली 8 से 10 हजार रुपये ऐंठ लिए। मामला मंडी थाना क्षेत्र का है।

    जानकारी के मुताबिक, सोमवार देर शाम कुछ अज्ञात लोग मंदिर परिसर पहुंचे और वहां मौजूद भिखारियों से बातचीत करने लगे। इस दौरान काला कोट पहने एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी कुबरेश्वर धाम में चिल्लर चढ़ाना चाहती है, इसलिए उसे छोटे सिक्कों की जरूरत है। इसी बहाने उसने भिखारियों को नकली 200-200 के नोट थमाए और उनसे चिल्लर लेकर तुरंत वहां से गायब हो गया।

    थोड़ी देर बाद जब पीड़ितों ने इन नोटों का उपयोग करने की कोशिश की, तो उन्हें पता चला कि नोट नकली हैं। एक भिखारी ने बताया कि जब वह नाश्ता खरीदने दुकान पर पहुंचा और दिए गए नोट से भुगतान करना चाहा, तब दुकानदार ने नोट को नकली बताया, जिससे उसके होश उड़ गए। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें निशाना बनाया और भाग निकला।

    हालांकि पीड़ितों ने गरीबी, असहायता और डर के कारण पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, जिससे आरोपी बेखौफ चलता बना। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुबरेश्वर धाम में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, जिसके कारण यहां कई गरीब लोग भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर ठग ने आसानी से अपराध को अंजाम दे दिया।

    ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने मांग की है कि कुबरेश्वर धाम में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और गरीबों को न्याय मिल सके। इस मामले में मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर का कहना है कि अभी तक कुबरेश्वर धाम से संबंधित किसी भी भिखारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए बदमाशों पर नजर रखी जाएगी।