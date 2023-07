MP Politics: विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, शाह की मौजूदगी में कल तय होंगे मुद्दे

नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की दिशा क्या होगी मुद्दे क्या होंगे नारे क्या होंगे पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने दो दिनों तक मीडिया इंटरनेट मीडिया और अन्य विभागों के साथ बैठक कर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को समझा है।साथ ही एक नई रणनीति के ऊपर बातचीत की।

भूपेंद्र व अश्विनी ने समझा मप्र का माहौल, शाह की मौजूदगी में कल तय होंगे मुद्दे।

भोपाल, राज्य ब्यूरो। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की दिशा क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे, नारे क्या होंगे, पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव ने दो दिनों तक मीडिया, इंटरनेट मीडिया और अन्य विभागों के साथ बैठक कर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को समझा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अगली रणनीति तय करने 19 जुलाई को फिर भोपाल आएंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए शाह बुधवार शाम को भोपाल पहुंच जाएंगे। रात्रि विश्राम के बाद 20 जुलाई को वह दिल्ली रवाना होंगे। पार्टी नेताओं ने संभावना जताई है कि इस बैठक में शाह चुनाव के राजनीतिक मुद्दे तय कर देंगे। यानी चुनाव की थीम पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसके पहले अमित शाह ने 11 जुलाई को भोपाल आकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें भी भूपेंद्र यादव व अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। इसके बाद 30 जुलाई को फिर शाह का भोपाल दौरा संभावित है।

