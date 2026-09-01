MP Police Recruitment 2026: SI-सूबेदार के 507 पदों पर निकली वेकेंसी, 9 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन; यहां देखें पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सूबेदार भर्ती परीक्षा-2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती अभियान के तहत पुलिस विभाग में कुल 507 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर से शुरू होकर 23 सितंबर 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है।

भर्ती परीक्षा 28 अक्टूबर 2026 से दो पालियों में आयोजित की जाएगी। आवेदन से जुड़ी पात्रता, आरक्षण और अन्य शर्तों को ध्यान से जांचने के बाद ही अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की सलाह दी गई है। SI और सूबेदार के इतने पदों पर होगी भर्ती भर्ती में सबसे अधिक 312 पद उप निरीक्षक (जिला पुलिस बल) के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा 81 पद सूबेदार और 69 पद उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) के हैं। बाकी पद आर्म्स, फोटो, फिंगरप्रिंट सहित पुलिस की अन्य तकनीकी शाखाओं में भरे जाएंगे।

विशेष सशस्त्र बल के उप निरीक्षक पद के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। वहीं अन्य पदों पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण नियम लागू होंगे। परीक्षा शुल्क विवरण अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये रखा गया है। मध्य प्रदेश के निवासी OBC, SC, ST और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर 60 रुपये और MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अनारक्षित वर्ग की फीस 200 रुपये, जबकि SC, ST, OBC और EWS वर्ग के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है।