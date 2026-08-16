अवैध हथियार की सूचना पर ऑटो चालक के घर दबिश, करोड़ों की नकदी देख सागर पुलिस रह गई हैरान; नोट गिनने मंगानी पड़ी मशीन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस उस समय हैरान रह गई, जब अवैध हथियार की तलाश में एक ऑटो चालक के घर पहुंची टीम को वहां बड़ी मात्रा में नकदी मिली। गोपालगंज थाना क्षेत्र में रविवार को हुई इस कार्रवाई में नोटों से भरे पांच बड़े बैग बरामद किए गए। रकम इतनी अधिक थी कि नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। देर रात तक नकदी की गिनती जारी रही।

हालांकि, पुलिस ने बरामद रकम की आधिकारिक राशि अब तक सार्वजनिक नहीं की है। मौके पर मौजूद लोगों के बीच नकदी को लेकर अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। शुरुआती अनुमान में रकम पांच से सात करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक राशि स्पष्ट होगी।

अवैध बंदूक की फोटो के बाद घर पहुंची पुलिस पुलिस को सूचना मिली थी कि ऑटो चालक सौरभ पुत्र जगदीश अहिरवार के पास अवैध हथियार है। बताया गया कि इंटरनेट मीडिया पर सौरभ की एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें उसके पास कथित तौर पर अवैध बंदूक दिखाई दे रही थी।

इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम रविवार को उसके घर तलाशी लेने पहुंची। पुलिस का मुख्य उद्देश्य कथित अवैध हथियार को बरामद करना था, लेकिन तलाशी के दौरान टीम को भारी मात्रा में नकदी मिल गई। पांच बैग में रखे थे नोट पुलिस को घर से मिले नोट पांच बड़े बैग में रखे हुए थे। नकदी की मात्रा इतनी अधिक थी कि मौके पर मशीन मंगवाकर नोटों की गिनती शुरू कराई गई। देर रात तक गिनती का काम चलता रहा।

बरामद रकम को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने इसे पांच से छह करोड़ रुपये बताया तो कुछ ने करीब सात करोड़ रुपये होने का दावा किया। हालांकि, इन आंकड़ों की पुलिस ने पुष्टि नहीं की है।

पूछताछ में परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि यह नकदी भोपाल में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार की है। परिवार के अनुसार, वह रिश्तेदार इंजीनियर है। पुलिस अब इस दावे की भी जांच कर रही है कि इतनी बड़ी रकम घर पर क्यों रखी गई थी और उसका वास्तविक स्रोत क्या है।

नकदी के साथ हथियार की भी जांच पुलिस की कार्रवाई का मूल आधार अवैध हथियार की सूचना थी। अब भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस हथियार से जुड़ी जानकारी के साथ नकदी के स्रोत और उसके दस्तावेजों की भी पड़ताल कर रही है।