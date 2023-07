सीधी पेशाब कांड के आरोपी पर ट्वीट कर फंसी नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका को नोटिस भेजने की तैयारी में एमपी पुलिस

हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष सिंह के मुताबिक भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने थाने में लिखित आवेदन देकर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने सीधी पेशाब कांड के आरोपित प्रवेश शुक्ला को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में दिखाकर गलत प्रचार प्रसार किया है। इस पर एफआइआर दर्ज की गई है।

सीधी पेशाब कांड के आरोपी पर ट्वीट कर फंसी नेहा सिंह राठौर।

भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड के आरोपित को लेकर ट्वीट करने पर नेहा सिंह राठौर मुश्किल में फंस गई हैं। पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर बुलाने की तैयारी कर रही है। नेहा सिंह राठौर ने आरोपित को राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ के गणवेश (ड्रेस) में दिखाकर ट्वीट किया था। नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजने की तैयारी इस मामले में पुलिस अब भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर पूछताछ करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में आला अधिकारियों को थाने से एक पत्र भेजा गया है, जिसपर अनुमति मिलने के बाद भोजपुरी गायिका को नोटिस भेजा जाएगा। भोजपुरी गायिका के आने के बाद इस पूरे मामले में बयान दर्ज किए जाएगे। बता दें कि भोजपुरी गायिका के विवादित ट्वीट पर भाजपा ने आपत्ति जताई है और भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार, नेहा सिंह राठौर ने ट्विटर पर यह पोस्ट पिछले गुरुवार को की थी। क्या है पूरा मामला? हबीबगंज थाना प्रभारी मनीष सिंह के मुताबिक भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के मीडिया प्रभारी सूरज खरे ने थाने में लिखित आवेदन देकर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ शिकायत की थी कि उन्होंने सीधी पेशाब कांड के आरोपित प्रवेश शुक्ला को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में दिखाकर गलत प्रचार प्रसार किया है। इस पर एफआइआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता ने कार्रवाई की मांग की भाजपा नेता सूरज खरे ने बताया कि सीधी कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला को आरएसएस की गणवेश में दिखाया था, जबकि इस मामले से आरएसएस का लेना-देना नहीं है। इसे लेकर नेहा सिंह राठौर पर धारा 153 (क) के तहत केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि अगर वह संघ का इतिहास नहीं जानतीं, तो हम उन्हें इसके बारे में बताएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि जिन लोगों ने उनके ट्वीट पर रीट्वीट किया है, उन लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस को उन लोगों को बुलाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। इस मामले में पुलिस को उन लोगों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करना चाहिए। इधर, पुलिस नेहा राठौर को बयान दर्ज कर इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

