MP पुलिस के 20 अफसर-जवानों का सम्मान, चार को विशिष्ट और 16 को सराहनीय सेवा पदक

राज्य ब्यूरो, भोपाल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गौरव का क्षण रहा। प्रदेश के चार पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 16 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की गई है। इन पदकों का वितरण अगले वर्ष यानी 15 अगस्त 2027 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किया जाएगा।

चार पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक के लिए पुलिस मुख्यालय में पदस्थ पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय, ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के निरीक्षक अनिल कुमार भदौरिया और आरक्षक राज लोचन प्रसाद दुबे का चयन किया गया है।

उप निरीक्षक डा. संतोष यादव, सहायक उप निरीक्षक दिनेश चंद नागर और भूपेन्द्र सिंह बैस, प्रधान आरक्षक भास्कर प्रताप सिंह, भाग सिंह तोमर और सत्य नारायण यादव तथा आरक्षक संतोष कुमार नायक और संतोष कुमार परिहार भी सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में शामिल हैं।