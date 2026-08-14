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MP पुलिस के 20 अफसर-जवानों का सम्मान, चार को विशिष्ट और 16 को सराहनीय सेवा पदक

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:14 PM (IST)

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश पुलिस के 20 अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें चार को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 16 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा।

पुलिस अधिकारियों-जवानों का सम्मान। (प्रतीकात्मक चित्र)

पुलिस अधिकारियों-जवानों का सम्मान। (प्रतीकात्मक चित्र)

HighLights

  1. 20 MP पुलिसकर्मियों को पदक देने की घोषणा।

  2. चार को विशिष्ट, 16 को सराहनीय सेवा पदक।

  3. पदक वितरण 15 अगस्त 2027 को होगा।

राज्य ब्यूरो, भोपाल। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश पुलिस के लिए गौरव का क्षण रहा। प्रदेश के चार पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 16 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की गई है। इन पदकों का वितरण अगले वर्ष यानी 15 अगस्त 2027 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किया जाएगा।

चार पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा पदक

राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक के लिए पुलिस मुख्यालय में पदस्थ पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय, ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के निरीक्षक अनिल कुमार भदौरिया और आरक्षक राज लोचन प्रसाद दुबे का चयन किया गया है।

इन पुलिसकर्मियों को लंबे समय से उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवा के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।

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16 पुलिसकर्मियों को मिलेगा सराहनीय सेवा पदक

सराहनीय सेवा पदक के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों और इकाइयों में सेवाएं दे रहे 16 पुलिसकर्मियों का चयन हुआ है। इनमें पुलिस उप महानिरीक्षक सिमाला प्रसाद, पुलिस अधीक्षक रेल इंदौर यशपाल सिंह राजपूत और पुलिस अधीक्षक उमरिया विजय कुमार भगवानी शामिल हैं। इसके अलावा निरीक्षक हरनारायण जायसवाल, विजय चौधरी, अमित जैन, अनीता कदम और रजनी तिवारी को भी सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा।

उप निरीक्षक डा. संतोष यादव, सहायक उप निरीक्षक दिनेश चंद नागर और भूपेन्द्र सिंह बैस, प्रधान आरक्षक भास्कर प्रताप सिंह, भाग सिंह तोमर और सत्य नारायण यादव तथा आरक्षक संतोष कुमार नायक और संतोष कुमार परिहार भी सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में शामिल हैं।

अगले स्वतंत्रता दिवस पर होगा पदक वितरण

राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सम्मान 15 अगस्त 2027 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदान किया जाएगा।