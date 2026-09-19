MP में DSP बने 250 निरीक्षकों की फिर होगी पात्रता जांच, 15 से ज्यादा प्रमोशन पर संकट

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में बड़े पैमाने पर हुई पदोन्नतियों के बाद अब डीएसपी स्तर पर रिव्यू डीपीसी की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य डीपीसी के दौरान निरीक्षक से डीएसपी बनाए गए अधिकारियों की पात्रता और पदोन्नति की निर्धारित शर्तों की दोबारा जांच की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा में 15 से अधिक डीएसपी की पदोन्नति प्रभावित होने की संभावना है। इनके स्थान पर पात्र पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी पद पर पदोन्नत करने की तैयारी है।

समान नाम के कारण सूची में आए तीन अधिकारी रिव्यू डीपीसी के दायरे में आने वाले अधिकारियों में तीन ऐसे डीएसपी भी बताए जा रहे हैं, जो समान नाम होने के कारण पदोन्नति सूची में शामिल हो गए थे। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, जबकि कुछ अन्य निर्धारित पदोन्नति शर्तें पूरी नहीं करते हैं।

पुलिस मुख्यालय को संबंधित इकाइयों से मिली जानकारी के आधार पर अब इन मामलों की दोबारा समीक्षा की जा रही है। करीब 250 निरीक्षक बने थे डीएसपी पुलिस मुख्यालय ने इस वर्ष विभिन्न संवर्गों में करीब 25 हजार पदोन्नतियां की हैं। डीएसपी स्तर की डीपीसी में करीब 250 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत कर डीएसपी बनाया गया था। पदोन्नति के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों से अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच, विभागीय दंड, न्यायालयीन प्रकरण और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी मांगी थी।

इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिनमें पदोन्नति की पात्रता पर दोबारा विचार की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद डीएसपी स्तर पर रिव्यू डीपीसी की तैयारी की जा रही है। पहले भी रद हो चुकी हैं 150 से ज्यादा पदोन्नतियां पुलिस मुख्यालय इससे पहले भी विभिन्न संवर्गों में हुई पदोन्नतियों की समीक्षा कर चुका है। विभागीय जांच, न्यायालयीन मामलों, विभागीय दंड या पात्रता संबंधी अन्य अड़चनों के कारण 150 से अधिक उप निरीक्षकों और निरीक्षकों की पदोन्नतियां निरस्त की जा चुकी हैं।