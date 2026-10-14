MP में पहली बार... 2 साल के मासूम को पुलिस में मिली अनुकंपा नियुक्ति; पिता के बलिदान के बाद बना 'बाल आरक्षक'

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक संवेदनशील पहल करते हुए सेवा के दौरान जान गंवाने वाले आरक्षक रणजीत सिंह डोडिया के दो वर्षीय बेटे मनवीत को अनुकंपा नियुक्ति दी है। नन्हे मनवीत को ‘बाल आरक्षक’ के पद पर नियुक्त किया गया है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर उसे नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने मासूम को अपने हाथों से चॉकलेट भी खिलाई।

जनवरी में हुई थी पिता की मौत आरक्षक रणजीत सिंह डोडिया मंदसौर जिले में पदस्थ थे। 26 जनवरी 2026 को सेवा के दौरान सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उनके परिवार में पत्नी ज्योति कुंवर, दो बेटियां और दो वर्षीय बेटा मनवीत हैं।

पति की मृत्यु के बाद ज्योति कुंवर ने अपने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया था। मंदसौर जिले में पद रिक्त नहीं होने के कारण नियुक्ति का प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया। इसके बाद मनवीत को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।